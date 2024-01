Desde el lecho del dolor por una fuerte embestid del toro "GRIPE", vimos la reapertura de la monumental plaza de toros México, que registró un lleno hasta el reloj y ya un poco repuestos del revolcón gripal, enviamos a nuestros lectores (as) estos renglones entre sorbo y sorbo de un té caliente.

El primer cartel de esta corta temporada taurina, estuvo bien armado, fue un cartel de toreros latinoamericanos, dos aztecas y un peruano, aquéllos fueron Joselito Adame y Diego Silveti y éste Andrés Rocarrey, que se vistieron con un terno color color esperanza.

Los 3 estetas 3 se vistieron de verde y oro, quizá con la esperanza de que no se vuelva a cerrar, por ningún motivo, este enorme coso taurino, donde también se dan otro tipo de espectáculos, incluídos los deportivos, pero donde debe impemerar, en su momento, la más bella de todas las fiestas, la fiesta brava.

El primer espada fue Joselito quien esperó a "Aceituno" y a "Pelea de Gallos", con el primero, el hidrocálido realizo una faena de buenos muletazos por ambos lados y el público se emocionó, pero a la hora de la verdad, a la hora de la suerte suprema, le falló la puntería al matador, perdiendo la oreja de cada uno de sus toros, que le hubiera valido a Pepe, salir de la plaza a hombros y por la puerta grande.

El segundo alfanjero fue Diego, sus toros fueron "Ministro" y "Tortolito", con los cuales el guanajuatense, no pudo hacer nada no obstante su entrega, voluntad y porfía para agradar al respetable y como tampoco fue certero con el alfanje, no pudo lograr ningún trofeo, ninguna peluda, n obstante su apasionada entrega.

La terna la cerro el "Condor" peruano con "Seda Negra" y Mar de Nubes" y aquí fue donde la puerca torció el rabo, pues la corrida terminó en un broncón de órdago, por qué creen, pues porque Andrés no pudo matar al último de la tarde, le sonaron los 3 visos 3 reglamentarios y el toro se le fue vivo al corral.

Al encierro le faltó bravura y con el desaguisao del último toro, podemos rematar en tablas, en pleno lecho del dolor, que la tarde fue de espectación por la reapertura de la plaza México y la corrida de decepción. Vale.