Jueces advierten de riesgos de la Reforma Judicial; afectaría al T-MEC

Foto: Associated Press

Ciudad Juárez.- Jueces federales se presentaron hoy ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para exponer a los empresarios su postura ante la reforma judicial que avanza en el Senado, además del impacto económico que pudieran tener en esta frontera y a nivel nacional para el sector empresarial, además que expusieron que luego de su aprobación vendrán “tiempos complicados”.

“No veo yo que el grueso de la sociedad esté analizando el verdadero trasfondo de esta reforma y el impacto que tendrá en determinados sectores, sino a nivel general”, advirtió el juez de distrito Víctor Manlio Hernández Calderón.

De acuerdo al juez de distrito las principales dudas de los empresarios de CCE que expusieron tienen que ver con el impacto de esta reforma en los tratados internacionales que México tiene con otros países como el T-MEC y las repercusiones económicas que se pueden sumar con esta reforma. Incluso temen que esto puede trascender al 2030, que es la fecha pactada para ratificar o no este tratado.

“La reforma judicial va a tener un impacto en la imparcialidad e independencia de los juzgadores y en el T-MEC hay cláusulas donde se pide la garantía, la estabilidad de los tribunales jurisdiccionales, si hay inestabilidad puede haber sanciones para México, puede haber aplicación de aranceles a ciertas mercancías e incluso puede no ratificarse en el 2030, que es cuando (en el 2026 empieza el proceso de revisión) para cuatro años después se ratifique y puede ser que termine con una culminación de este acuerdo trilateral”, detalló Edges Haydee de Santiago Wong, jueza federal especializada en el tema penal.

El juzgador advirtió que luego de esta reforma vienen tiempos muy complicados.

“Si en alguna ocasión nosotros habíamos hablado solo a través de nuestras sentencias, pues esta situación nos obliga a salir frente a los medios de comunicación a decir que lo que está en riesgo no es poco, esta no es una reforma que vaya a beneficiar a México o que vaya a atajar el problema que supuestamente la motiva, el de la justicia, si esta fuera la verdadera intención tendría que haber una reforma integral en otros sectores y no exclusivamente en el Poder Judicial.

Los juzgadores adelantaron que las mesas de diálogos y las acciones continuarán en busca de alternativas posibles ante la reforma judicial, que solo falta ser votada por el pleno del Senado el próximo miércoles.