Marisol salió a una entrevista de trabajo y ya no regresó

Monterrey.- Familiares y amigos de Marisol Cortez Antonio piden apoyo de la ciudadanía y de las autoridades, en el municipio de García, Nuevo León, para dar con su paradero.

La mujer de 31 años fue vista por última vez el pasado 31 de marzo cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Real de San Joaquín.

Al momento de su desaparición vestía un tipo palazo de color negro, además portaba una bolsa del mismo color y unos tenis blancos de plataforma.

Mediante su cuenta de Facebook, el hermano de la mujer señaló el día que fue vista por última vez salió a una entrevista de trabajo.

"Compartan el reporte de búsqueda por favor, mi hermana Sol Antonio está desaparecida desde ayer a las 6:58 AM salió de casa, fue a entrevista y salió de entrevista, de ahí ya no volvió a casa. Estamos preocupados. Su bebé la espera y aún no sabemos nada de ella", escribió.

En otra publicación, el joven acusa a la expareja de Marisol de su desaparición.

"Uno de los principales sospechosos es su expareja de mi hermana, lo terminó el viernes y para el lunes desapareció, esta persona nos mintió diciendo que él trabajó el lunes, pero hoy se acudió a su trabajo por nuestros medios, porque la policía no ha hecho bien su trabajo, porque tienen muchos casos dicen...

"Pues en su trabajo comentó su jefe que ya no acudió a laborar", se lee en la publicación.

La familia también compartió un video donde se aprecia a la mujer y en la que se puede ver la vestimenta que llevaba ese día.

Como señas particulares tiene varios tatuajes, uno en la pierna derecha con la forma de una rosa roja, así como a la Santa Muerte en la espalda y un corazón en el pie derecho.