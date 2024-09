Dictaminará Senado el domingo minuta de reforma al Poder Judicial

Ciudad de México.- Las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado recibieron la minuta de la reforma al Poder Judicial enviada por la Cámara de Diputados y turnada por la Mesa Directiva para iniciar su dictaminación el próximo domingo a la 1:00 de la tarde.

En una sesión de comisiones unidas, cuya convocatoria fue cuestionada por los senadores de oposición debido a su premura y la falta de cumplimiento con los procedimientos legislativos, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, aseguró que se dictaminará rápidamente y sin pausas.

La senadora panista Mayuli Latifa Martínez instó: "Hagamos el trabajo parlamentario a la altura de este Senado". Luego añadió: "No nos quieran venir a chamaquear. Vamos a entrar en un gran debate sobre la reforma judicial, porque no se hace la convocatoria en los tiempos debidos".

Por su parte, la senadora Andrea Chávez criticó que la oposición se manifestara sorprendida por la urgencia de aprobar la reforma judicial, recordando que estas iniciativas fueron presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde febrero de este año.

"Esta reforma fue plenamente informada y comunicada. Forma parte de las plataformas políticas que se publicaron ante el INE y no solo de los partidos, también está en el Proyecto de Nación de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en su punto número 98. ¿Por qué se dicen sorprendidos? Supongamos que desde el 5 de febrero hasta hoy no supieron nada, que nadie les dijo nada en la calle, y que no se desvelaron como nosotros interesados en ver los argumentos de los diputados. Supongamos. Son 44 páginas, les garantizo que las podrán leer y estudiar. Si no pueden hacerlo en un par de días, no sé, de todo corazón, qué están haciendo aquí", señaló la senadora.