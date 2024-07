Piden investigar muerte de joven y su bebé en el Hospital de la Mujer

Ciudad Juárez.- Claudia Yamileth Gutiérrez Gómez, una joven de 19 años, quien ingresó la tarde del viernes 28 de junio al Hospital de la Mujer con preclamsia y nueve meses de embarazo, falleció el sábado, al igual que su bebé, luego de firmar el alta voluntaria, salir a una clínica privada y regresar al nosocomio por complicaciones de salud, por lo que su familia busca que se investiguen los protocolos que se aplicaron durante el tiempo que estuvo internada.

Arlet Gutiérrez, hermana de la joven fallecida, contó para Netnoticias que fue desde el viernes que trasladó a su hermana al hospital, debido a que ella la buscó desde las 9:40 a.m. porque presentaba contracciones. A falta de medio de transporte, pudo llevar a su hermana hasta la tarde de ese día.

“No tenía en qué moverme, entonces yo fui a la 1:00 por ella, pero mi hermana todavía seguía bien y mi sobrina todavía se seguía moviendo. Las dos iban muy bien. Yo la ingreso al Hospital de la Mujer y a las 7:11 de la tarde me marca Trabajo Social y me dice que mi hermana se arrancó todos los aparatos, que mi hermana quiere firmar su alta para salirse de ahí. Que ella no quiere ser atendida”, refirió la entrevistada.

Debido a que tenía que estar al pendiente de su familia, fue la madre de las dos jóvenes quien estuvo al exterior del nosocomio en espera de información sobre el parto, sin embargo, a las 10:00 de la noche les informaron que debían pagar la cantidad de 4 mil pesos para poder proceder con el alta.

Al no contar con el recurso no pudieron trasladarla a otro espacio a recibir atención médica, por lo que Claudia Yamileth pasó la noche en el Hospital de la Mujer. Y en la mañana, su hermana Arleth recibió una segunda llamada.

“Yo no conseguí el dinero, la verdad. Ya era muy noche. En la mañana temprano me marcan otra vez de Trabajo Social y me dicen que vaya por mi hermana, que ya nada más le lleve ropa. Entonces yo dije ‘me van a cobrar’, si me estaban cobrando en la noche los 4 mil pesos a fuerzas para darme a mi hermana, como que no me cobren el sábado. Pues el sábado no me cobraron los 10 mil pesos, la cuenta subió a 10 mil pesos y a mí nunca me cobraron esa cuenta. Yo me llevo de ahí a mi hermana con el alta que ella misma firmó desde el viernes”, refirió la hermana de la fallecida.

Al no contar con servicio médico y tampoco tener los documentos de no derechohabiencia, el personal del hospital le refirió a la joven Claudia Yamileth que debía pagar por la atención brindada, para que pudiera salir y ser trasladada a otro espacio de salud, explicó Arleth.

“El sábado que yo la saco, mi hermana trae una bola super grande en la panza, en el camino le dije "qué bueno que todavía no te revientan la fuente", pero me dijo "no Arleth ya me la reventaron desde ayer". Entonces a mí se me partió el alma y le dije a mi esposo "dale más rápido". Mi hermana a mí en el camino me dijo ‘Arleth, me convulsioné y no hicieron nada’, mi hermana ya iba mal. Llegando a la (clínica) Santa María la ingresan de urgencias, me dicen que mi sobrina ya no tiene signos vitales”, describió respecto a la atención médica recibida.

La revisaron y los médicos observaron que la mujer embarazada presentaba inflamación en todo su cuerpo.

Tras tener el parto de su bebé fallecida en esa clínica, la joven Claudia Yamileth fue trasladada nuevamente al Hospital de la Mujer, esta vez iba en ambulancia y en código rojo, debido a la gravedad de su condición.

“En el Hospital de la Mujer a mi hermana la ingresaron (la primera vez) por presión alta, no por otra cosa, a mí me informan que a mi hermana le dio preclamsia, pero ellos querían que naciera por parto normal. Mi hermana ya tenía cinco (centímetros) de dilatación; duró todo el viernes y el sábado con dilatación y no hicieron nada por hacerle cesárea”, acusó la entrevistada, señalando que se puso en riesgo la salud de su sobrina y su hermana, con el fatal resultado ahora conocido.

“En el hospital a mí no me dijeron nada, nada más me sacaron con mi hermana, ni siquiera me ayudaron a subirla a la camioneta. Nada, nada más me la dieron en silla de ruedas y yo que me la llevara. No me dieron ninguna hoja, más que el recibo de pago”, acusó por no recibir un informe de la condición de salud de su hermana y su sobrina.

Arleth contó que debido a que su hermana tuvo su regla con normalidad, fue hasta que estaba en el sexto mes que se percataron de su embarazo, momento a partir del cual la acompañó al seguimiento de salud en la clínica San Antonio, donde tuvo al menos tres chequeos con ultrasonido. “Pero porque nosotros no sabíamos que estaba embarazada”.

“No sé qué pasó, yo la ingresé bien al hospital. Yo me despedí de ella, las dos lloramos. Y me la regresaron muy mal. La bebé acabo de verla, me dijeron que tiene un traumatismo en la cabeza, como un golpe. A mí se me hace algo muy extraño, el día que yo fui al Hospital de la Mujer otra vez (a las 2:00p.m.), que a mi hermana la trasladaron y que falleció allá, me hablaron de Trabajo Social y me dijeron que me podían ayudar con todo pero que tenía que firmar unos papeles, porque como mi hermana ya había fallecido, ellos no la podían tener ahí. Yo no firmé nada”, relató la hermana de la fallecida.

Narró que luego de ingresar al nosocomio en código rojo, no pasaron más de 20 minutos cuando los médicos le notificaron que su hermana había fallecido, sin darle más detalles del procedimiento con el que fue recibida para estabilizarla.

La joven entrevistada explicó que este día fue a la Fiscalía para reconocer el cuerpo de su hermana y sobrina. En las oficinas estatales fue atendida por quien se identificó como el coordinador de la Fiscalía, esa persona le recomendó esperar a tener los resultados de la necropsia para que decida si interponer o no una denuncia por presunta negligencia médica.

“Él me dijo que el Hospital de la Mujer es ‘muy bueno’ (…) ahorita en Fiscalía me dijeron que me esperara a la autopsia para yo poder hacer eso (presentar una denuncia) ya la necropsia ya está hecha, ya nada más es cuestión de hacer el papeleo para también yo ya moverme”, dijo Arleth respecto a la situación del caso, ya que se encuentra en espera de poder recibir los cuerpos de sus familiares para proceder a los funerales.

Además, afirmó que ha recibido comunicación de personas interesadas en brindarle acompañamiento para que presente una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por lo que espera ir este día en compañía de la asociación civil Mi Angelito Estrella.

Respecto al caso, el área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud respondió a este medio señalando que “Se están analizando desde su ingreso hasta su dada de alta. Sí se va a dar un informe, se están analizando los pormenores”.