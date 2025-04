Ciudad Juárez.– Esta mañana alrededor de 30 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron por la falta de insumos médicos en el Hospital No. 66. Portando pancartas con mensajes como “Queremos atenderte, pero no nos dan con qué” y “Sin insumos no podemos trabajar”, los empleados exigieron una respuesta inmediata de las autoridades delegacionales para poder atender a los derechohabientes.

Uno de los manifestantes expresó: “No podemos negarles la atención al derechohabiente, pero estamos trabajando en condiciones muy difíciles. Necesitamos los insumos para poder brindarles una atención de calidad, y hasta ahora no hemos recibido respuestas claras.”

Además, señalaron que algunos compañeros están siendo atendidos por el servicio de prevención del IMSS debido al estrés laboral causado por la falta de materiales, lo que agrava aún más su situación al tratar con pacientes graves.

Por último, pidieron a la comunidad que exija a las autoridades del IMSS una pronta solución, asegurando que es vital que se proporcionen los insumos necesarios para ofrecer atención médica adecuada y garantizar la salud de los derechohabientes.