'Voy como borrego'; Mariana culpa a Adrián Marcelo de su enemistad con Arath

Ciudad Juárez.– Ahora que Mariana Echeverría ha salido de "La Casa de los Famosos México" se le ha revelado toda la verdad de lo que ocurría con todos los miembros de su equipo tras sus espaldas durante la postgala de la noche de eliminación que se trasmite a través de Vix.

Ahí, tras mostrarle todo lo que dijo Adrián Marcelo, aprovechó para arremeter en contra del influencer regio y lo culpo por sus enemistades con Arath dentro del reality.

La cuarta eliminada de LCDLFM escuchó las palabras de Adrián Marcelo y quedó sorprendida, fue así que contó cómo surgió su conflicto con Arath de la Torre:

“Yo me compré un pe… con Arath por Adrián Marcelo, porque Adrián Marcelo me dijo: ‘llegó y en el primer posicionamiento se fue contra Mario’, que Mario era amigo de Adrián. Entonces me dijo: ‘¿te unes conmigo?’, le dije: ‘sí, me voy a comprar un problema, pero vamos’ y cuando se compra el problema ya empezaron cosas muy fuertes entre ellos dos y luego él hace el puente y entonces ya me dejó el problema ahí”.

Además aseguró que la pelea de la pasta inició con un comentario del conductor de Radar: “Llegó Adrián Marcelo a decirme lo de la pasta, me dijo: ‘Arath me acaba de decir que tu pasta es una porquería, entonces yo voy y le reclamo a Arath”.

“Entonces ahí voy como borrego”, agregó la también actriz.