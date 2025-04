Patti Smith revisará su pasado en su nuevo libro 'Bread of Angels'

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Incluso después de publicar varios libros de memorias, incluyendo el clásico “Just Kids”, Patti Smith tiene mucho más que decir sobre su vida.

El libro de la poeta,escritora y música, “Bread of Angels”, será publicado el 4 de noviembre, anunció Random House el miércoles. En “Just Kids” ("Éramos unos niños"), ganador del Premio Nacional del Libro en 2010, Smith rememoró sus primeros años en la ciudad de Nueva York y su romance y amistad con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. En su nuevo libro, según Random House, reflexiona sobre su infancia “en la clase trabajadora de Filadelfia y el sur de Jersey”, su matrimonio con el guitarrista Fred “Sonic” Smith, su mudanza a una casa en Michigan junto al Lago Saint Clair para formar una familia y su dolor por la muerte de su esposo en 1994.

Incluso la fecha de publicación del libro es profundamente personal, coincidiendo con el cumpleaños de Mapplethorpe y el aniversario de la muerte de Smith.

Smith afirmó en un comunicado emitido a través de Random House: “Me tomó una década escribir este libro, lidiando con la belleza y el dolor de toda una vida. Espero que la gente encuentre algo que necesite”.

Otros libros de Smith incluyen “M Train”, “Year of the Monkey”, “Woolgathering” ("Tejiendo sueños") y “Devotion (Why I Write)” ("Devoción").

Smith, de 78 años, se desmayó en un escenario en Brasil en enero, y luego escribió en Instagram que sufrió “algo de mareo post migraña”. Pero además de su libro, está planeando una gira este año para conmemorar el 50 aniversario de su álbum debut “Horses”, un clásico que interpretará en su totalidad. El mes pasado, fue homenajeada en el Carnegie Hall, con invitados que iban desde Bruce Springsteen y Michael Stipe hasta Scarlett Johansson y Sean Penn.