Patricia Riggen busca acción 'impecable y enorme' para 'G20'

Ciudad de México.- La directora mexicana Patricia Riggen sabía que quería personajes con profundidad y carácter para el filme de acción y suspenso “G20” en el que la presidenta estadunidense y exmilitar Danielle Sutton (Viola Davis) es secuestrada en Sudáfrica durante la cumbre del G20 junto con otros líderes mundiales.

Riggen conoció sobre el filme, que se estrena el jueves en Prime Video, por Davis, quien además de ser la protagonista de esta historia llena de adrenalina es una de las productoras junto con su esposo Julius Tennon.

“Ellos protegieron mucho la película”, dijo Riggen. “Siempre hay estas limitaciones presupuestarias y de tiempo, que a veces son un poco contrarias a lograr la calidad de la película… Era cuestión de avisarles y salían al rescate y a ayudar a que nos dieran todos los recursos que necesitábamos para hacer una superproducción como ésta”.

Durante la entrevista por videollamada, Riggen, quien es directora de filmes como “La misma luna”, “Los 33”, “Milagros del cielo”, se encontraba en Londres para una de las premieres de película, previa a su visita en Río de Janeiro y Nueva York. Ése es el espíritu internacional que quiso reflejar en un filme sobre líderes de todos los continentes siendo secuestrados por un mafioso que usa IA para desestabilizar las bolsas mundiales.

“Sabíamos que iba a tener un estreno global, Amazon estrenará la película en más de 240 países en el mundo”, dijo Riggen. “Para mí era muy importante que la película tuviera un punto de vista global, para no hacerla simplemente una película centrada en lo estadounidense, como estamos acostumbrados en Hollywood, sino darle a otros personajes y otras nacionalidades espacio para también ser heroicos y contribuir en la historia”.

Además de ser una presidenta afroestadounidense, Sutton es madre de familia, esposa y tiene un pasado profesional en el ejército. En su primer día de actividades del G20, acepta a regañadientes usar un vestido de gala con una capa larga, pero se niega a usar tacones. Sería una cumbre más o menos normal, pero de último minuto decide viajar con sus hijos para recuperar algo de control después de problemas de mala conducta con su hija mayor adolescente (Marsai Martin).

“No me gustan las películas de acción que no tienen historia o que no tienen personajes que te enamores de ellos o que te conmuevan o que te importen; había que incorporar esos momentos y protegerlos”, señaló Riggen.

“Una de las cosas que me han dicho es que a la gente le gusta esta película porque tiene corazón, no es sólo una película de acción. Eso es evidencia de Viola; primero que nada, porque todo lo que ella hace tiene su alma a profundidad, su actuación es tan real, tan fundamentada”, agregó.

Para lograrlo, hizo algunas sesiones con Davis para revisar el guion, pero era durante la huelga de guionistas de Hollywood.

“Así que no tenía un guionista, lo tenía que hacer con Viola en los fines de semana o en su casa cuando estábamos en Ciudad del Cabo para descubrir realmente de lo que se trataba esta película e incorporarlo; y ella llegó con algunas ideas realmente poderosas”, señaló.

“El hecho de que fuera nuestra productora fue realmente esencial en términos de que nosotros pudiéramos hacer todo lo que quisiéramos con la historia, básicamente, hacerla poderosa, hacerla femenina o feminista y simplemente darle a todos un punto de vista”, agregó.

Riggen señaló la falta de directoras mujeres en un género tan popular como es el de acción y el estigma que pueden enfrentar al ser tan pocas al frente de estos filmes.

“Eso es lo más difícil, definitivamente, era importantísimo que la acción fuera impecable y enorme, sobre todo dirigiéndola una mujer y mexicana, más aún porque siempre va a estar ese cuestionamiento de si la mujer puede dirigir acción”, señaló.