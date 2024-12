Video: Golpean a Billie Eilish cuando cantaba en el escenario

Arizona.- La cantante estadunidense Billie Eilish fue golpeada cuando se encontraba cantando en el escenario del Desert Diamond Arena de Glendale, en Arizona, el 13 de diciembre de 2024.

En redes sociales se compartieron videos que muestran cuando la joven de 23 años fue golpeada en el rostro por un collar mientras cantaba el tema "What Was I Made For?".

El gesto de desaprobación de Eilish no pasó desapercibido.

A pesar del golpe, Billie Eilish continuó con su presentación.