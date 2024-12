'Emilia Pérez' y 'Wicked' se perfilan como favoritas para los Oscar

Los Ángeles.– La balada de Selena Gomez “Mi camino”, el documental de viaje por carretera de Will Ferrell y Harper Steele “Will & Harper” y la vibrante banda sonora de “Challengers” ("Desafiantes") de Trent Reznor y Atticus Ross están un paso más cerca de una nominación al Oscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló las listas de filmes preseleccionados en 10 categorías, incluyendo documental, largometraje internacional, mejor canción y banda sonora.

Dos musicales, “Emilia Pérez” y “Wicked”, estuvieron bien representados en las categorías anunciadas el martes. El audaz drama de Netflix sobre una narcotraficante transgénero “Emilia Pérez” fue la más nominada, avanzando en largometraje internacional, banda sonora original, dos canciones originales, incluyendo “Mi camino” y “El mal” (interpretada por Zoe Saldaña), sonido y maquillaje y peluquería.

“Wicked” también avanzó en varias categorías, como maquillaje y peluquería, banda sonora original, sonido y efectos visuales. La adaptación del musical de Broadway no incluyó canciones originales y, por lo tanto, no era elegible en esa categoría.

Los semifinalistas de canción incluyen varios artistas notables, como Pharrell Williams por “Piece by Piece”, Lainey Wilson por su canción para “Twisters”, “Out of Oklahoma”, Elton John y Brandi Carlile por “Never Too Late” y Robbie Williams por “Forbidden Road” de “Better Man”. Diane Warren también podría estar encaminada a una 16ª nominación por su canción de “The Six Triple Eight”. “Winter Coat” de Nicholas Britell, interpretada por Saoirse Ronan en “Blitz”, también fue incluida, al igual que “Tell Me It’s You” de Lin-Manuel Miranda de “Mufasa: The Lion King” (“Mufasa, El Rey León”), interpretada por Aaron Pierre y Tiffany Boone.

Entre los 15 documentales elegibles para nominaciones están “The Bibi Files”, “Daughters”, “Eno”, “Frida”, “The Remarkable Life of Ibelin”, “Dahomey”, “Union”, “Porcelain War” y “No Other Land”.

También hay 15 largometrajes internacionales, incluyendo “Ainda Estou Aqui" ("Aún estoy aquí") de Brasil, “Universal Language” de Canadá, “Dane-ye anjir-e ma’abed” ("La semilla del fruto sagrado") de Alemania, “Kneecap” (Irlanda), “Vermiglio” (Italia), “Flow” (Letonia) y “Dahomey” (Senegal).

La mayoría de las listas de filmes preseleccionados son en categorías que celebran oficios, por lo que también hay películas que no son necesariamente los contendientes más obvios al Oscar. “Deadpool & Wolverine” fue destacada tanto por sonido como por efectos visuales, al igual que “Alien: Romulus”, que también recibió una nominación por la banda sonora.

“Dune: Part Two” ("Duna: Parte Dos"), incluida en efectos visuales, sonido y maquillaje y peluquería, notablemente no estuvo entre los 20 finalistas de banda sonora. El trabajo de Hans Zimmer no era elegible porque contenía demasiada música preexistente de la primera “Dune”. Sin embargo, sí se incluyó “Blitz”, al igual que Danny Elfman para “Beetlejuice Beetlejuice”, Kris Bowers para “The Wild Robot”, Bryce Dessner para “Sing Sing” y Daniel Blumberg para “The Brutalist”.

En su mayoría, las listas son determinadas por los miembros en sus respectivas categorías, aunque los detalles varían de rama en rama: algunas tienen comités, algunas tienen requisitos mínimos de visualización.

Estas listas se reducirán a cinco cuando las nominaciones finales se anuncien el 17 de enero. La 97a edición de los Oscar tendrán como anfitrión a Conan O’Brien y se celebrarán el domingo 2 de marzo, transmitidos en vivo por ABC y Hulu.