Video: Famoso influencer sufre triple fractura de brazo al jugar vencidas

Ciudad de México.- El famoso influencer mexicano Sonrix sufrió una triple fractura de brazo cuando jugaba vencidas.

A través de redes sociales Sonrixs compartió un video desde un hospital en el que dio a conocer que su hueso se rompió en tres pedazos.

El joven fue sometido a una cirugía de cinco horas.

"Me pusieron 11 tornillos y una placa de hombre a codo que me va acompañar para el resto de mi vida", dijo Sonrixs.

Aún no puede mover la mano. "La movilidad podría regresar o no, no lo sabemos, es cuestión de tiempo", agregó el joven.