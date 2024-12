Resulté con insuficiencia cardiaca: 'Perro' Bermúdez

Ciudad de México.- El comentarista deportivo mexicano Enrique "Perro" Bermúdez de la Serna rompió el silencio luego de su hospitalización y dio a conocer que resultó con insuficiencia cardiaca.

"Tuve un episodio muy peligroso, con presion arterial 225/198 y agua en los pulmones, que controlaron en el Hospital. Después de varios estudios, resulté con insuficiencia cardiaca", informó el narrador de futbol.

El "Perro" Bermúdez agregó que no lo tendrán que operar del corazón, pero tendrá que modificar su alimentación, además de seguir un plan médico y ejercicio. "Si no da resultado, se me colocará un marcapasos para mejorar la arritmia", dijo el famoso comentarista.

"Nunca habia tenido problema en mi motor", agregó Bermúdez de la Serna.

El "Perro" Bermúdez agradeció a todas las personas que se han interesado en su salud.