Reseña: The Cure habla sobre la mortalidad en su nuevo álbum

Ciudad Juárez.– Podrías pensar que después de estar en silencio durante 16 años, The Cure tendría prisa por poner las cosas en marcha. Pero no es así. “Alone” —la primera canción de su nuevo álbum— avanza más de tres minutos antes de que finalmente escuchemos la voz de Robert Smith. The Cure ha vuelto, pero definitivamente en sus propios términos.

El álbum de ocho pistas “Songs of a Lost World” es exuberante y profundamente orquestal, intenso y poderoso, con frecuentes minutos instrumentales antes de cualquier canto.

Hay letras melancólicas y lúgubres que confrontan la mortalidad y se preguntan a dónde fue el tiempo. “I’m outside in the dark/Wondering/How I got so old” (Estoy afuera en la oscuridad/Preguntándome/Cómo me volví tan viejo), canta Smith en el último tema, extenso y desgarrador.

“Songs of a Lost World” es, de hecho, fuera de este mundo. Ninguna de las melodías dura menos de cuatro minutos y la última se extiende más allá de los 10. En una era en la que la música se crea para microexplosiones en TikTok, Smith no se monta en esa ola. Deja que las canciones tomen su tiempo, sin prisa y sean capaces de respirar con la belleza de las melodías e instrumentos liderando el camino.

En esta portada del álbum publicada por Fiction/Capitol Records, "Songs of a Lost World" de The Cure | Associated Press

Las primeras y últimas canciones crean una especie de diálogo, la primera declara “This is the end/Of every song we sing/Alone” (Este es el final/De cada canción que cantamos/Solos) y la última hace eco de este pensamiento: “It’s all gone/Left alone with nothing/The end of every song” (Todo se ha ido/Me quedo solo con nada/El final de cada canción). Hay una sensación de finitud que los fans encontrarán angustiosa.

El álbum es el primero de The Cure desde “4:13 Dream” de 2008 —aunque Smith ha estado haciendo música, incluyendo una colaboración excelente con CHVRCHES. Ocho nuevas canciones no suenan como mucho, pero todas son ricas y satisfactorias.

Uno de los puntos destacados es “I Can Never Say Goodbye”, en la que un sencillo y persistente piano se rodea de una guitarra que revolotea mientras Smith se enfrenta a la muerte de su hermano. La banda también se vuelve cinematográfica con “And Nothing Is Forever”, que tiene un ambiente orquestal brillante al estilo de Aaron Copland, mientras que “Warsong” es un bajón disonante y espinoso que concluye con un “nacemos para la guerra”.

“All I Ever Am” se construye sobre una batería llamativa, piano tintineante y guitarras difusas, una ola brillante de música con las acostumbradas letras sombrías de Smith: “All I ever am/Is somehow never quite/All I am now” (Todo lo que siempre soy/De alguna manera nunca es del todo/Todo lo que soy ahora). Es clásico de The Cure y, sin embargo, emociona ver que tampoco lo es.

Estamos en una era de bandas de los 80 que resurgen de su letargo como cigarras —Tears for Fears, Crowded House, The The, Pet Shop Boys, Duran Duran, entre ellos— pero “Songs of a Lost World” no es un intento de recuperar “Friday I’m In Love” o “In Between Days”. Es un gran paso adelante. Es el mejor álbum de The Cure desde “Disintegration”. Ojalá haya más.