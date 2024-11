Gala Montes habla de su distanciamiento con Arath de la Torre

Ciudad de México.– Gala Montes y Arath de la Torre han estado en la mira después de que los dos miembros del Team Mar en "La Casa de los Famosos" han estado muy distanciados después de su salida del reality.

Sobre la situación Montes habló y aseguró todo ocurrió a partir de la falta de disponibilidad de ella y Karime Pindter para participar en la obra "La Señora Presidenta", protagonizada por De la Torre. Y es que hay que recordar que el conductor de "Hoy" invitó a sus compañeras a ser parte de la obra, pero ambas se negaron por tener otros compromisos.

En declaraciones recientes, Montes explicó que, pese a que el vínculo entre ellos sigue siendo amistoso, De la Torre tomó la decisión de alejarse tras la negativa de sus compañeras para integrarse al proyecto teatral. La actriz señaló que respeta la decisión del conductor y que aún le guarda un profundo cariño.

“Arath se salió. Hablé con él, pero no he tenido tiempo de verlo. Le deseo todo el éxito, lo amo, es mi mejor amigo”, comentó la actriz, quien dejó claro que no existen rencores entre ellos.

Esta revelación ha generado distintas opiniones entre sus seguidores en redes sociales. Algunos consideran que el “Team Mar” ha llegado a su fin, mientras que otros opinan que la separación es natural debido a los compromisos individuales de cada integrante.