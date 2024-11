Willie Nelson habla de su nuevo álbum

Nueva York.- Los jóvenes músicos que buscan longevidad harían bien en seguir el sensato consejo de Willie Nelson: haz lo que te parezca correcto, y si tienes la suerte de que construyan una estatua en tu honor en tu ciudad, recuerda que “tienes que ir a limpiar de excremento de paloma de vez en cuando”.

Este viernes, Nelson, quien tiene 91 años, lanzará “Last Leaf on the Tree”, su segundo álbum de estudio este año — también su 76º álbum de estudio en solitario y el 153º en total, según la clasificación de su prolífica discografía por Texas Monthly. ¿Hay más? Nelson ríe por teléfono, “No sé. Espero que haya algunos más”. ¿Quizás llegará a 200? "¡Por qué no!”.

“Last Leaf on the Tree” es un álbum de primeras veces y también de elementos más familiares; es su primer álbum producido enteramente por su hijo Micah, que incluye algunas canciones originales y versiones de clásicos de Nelson como Neil Young, Nina Simone y Tom Waits, así como algunas inclusiones menos obvias, como una reversión de “Do You Realize??” de Flaming Lips y “Lost Cause” de Beck.

“Él es un verdadero artista”, dice Nelson sobre su hijo. "Él eligió todas las canciones”.

Al preguntarle cómo le comunicó a su productor Buddy Cannon que Micah se haría cargo, Nelson bromea, “Simplemente lo sorprendimos”.

Las sensibilidades artísticas y de rock alternativo de Micah Nelson están presentes en el disco, no sólo en la selección de canciones sino también en su ejecución. Por ejemplo, para una versión de “Are You Ready for the Country” de Young, utilizó palos y hojas para la percusión en lugar de instrumentación tradicional. “No noté nada diferente”, ríe Nelson.

Su esposa, Annie Nelson, quien se une a Willie para la entrevista, agrega, "Él lo dice todo el tiempo. Es genial tocar con tu hijo. Y es aún mejor si es bueno”.

Después de siete décadas componiendo canciones, Nelson dice que la única manera de identificar si una es buena es simplemente escuchar: “Lo sabes cuando lo escuchas. Cuando escuchas algo y piensas, ‘Maldita sea, desearía haber escrito eso’, es una buena canción”.

“No hay mejor compositor vivo que Kris Kristofferson”, dijo una vez Nelson sobre su compañero de banda en Highwaymen en un homenaje en una entrega de premios en 2009. Kristofferson, de 88 años, falleció el mes pasado en su casa en Maui, Hawái.

"Él era un gran compositor. Dejó muchas canciones fantásticas para que el resto de nosotros cantemos”, reflexiona. “Kris era un gran amigo mío. Y, ya sabes, simplemente nos divertimos mucho juntos e hicimos mucha música juntos — videos, películas. Me dolió perderlo. Fue un momento triste”.

En algunos aspectos, Nelson es el último de la era del Outlaw Country — aunque siempre ha experimentado con géneros y estilos. El título “Last Leaf on the Tree”, tomado de una versión de “Last Leaf” de Waits, resuena, de alguna manera, cuando considera a sus contemporáneos. “Si solo tomas la parte musical de ello y vuelves a, ya sabes, Waylon (Jennings) y Kris y John(ny Cash) y, ya sabes, todos nosotros trabajando juntos, los Highwaymen. Y entonces soy el único que queda. Y eso no tiene gracia”.

El álbum también considera el amor y la muerte — temas sobre los que sabe algunas cosas.

“Bueno, tengo 91 años y más, así que, ya sabes, no me preocupa. No me siento mal. No me duele nada. No tengo ninguna razón para preocuparme por morir. Pero no conozco a nadie que haya vivido para siempre”, dice. “Me cuido bastante bien. Y siento que estoy en bastante buena forma físicamente. ¿Mentalmente? Esa es otra historia”, dice, riendo.

En cuanto a lo que espera que sea su legado, también tiene una respuesta para eso: “Me la pasé bien. E hice lo que vine a hacer aquí: hacer música”.

Y continuará haciendo justamente eso, así como otros proyectos. Dice que ya tiene otro álbum completado, y en unas semanas, Willie y Annie Nelson lanzarán “Willie and Annie Nelson’s Cannabis Cookbook”, un libro de cocina con cannabis, una extensión de la creencia de larga data de la pareja de que tanto la marihuana como la comida tienen propiedades medicinales. Annie dice que el libro nació de la necesidad cuando Willie tuvo neumonía y no podía fumar, así que comenzó a hacer comestibles para aliviar sus terrores nocturnos.

"Él fue un gran catador”, dice ella.

Sin perder el ritmo, él interviene, “¡Todavía lo soy!”.