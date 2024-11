Beyoncé, Shaboozey y Post Malone lideran el country en 2024

Los Ángeles.– La música country se ha convertido en una fuerza dominante, infiltrándose en la música pop. Y artistas que anteriormente no habían sido asociados con el género, como Beyoncé y Post Malone, han lanzado recientemente álbumes de country.

Aunque sus producciones han sido populares, pero sus perspectivas en los Grammy siguen siendo inciertas.

El emblemático “Cowboy Carter” de Beyoncé recolocó a los intérpretes negros en la historia de esta música y la ha convertido en la primera mujer negra en alcanzar el número 1 en la lista de álbumes country de Billboard.

“A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey es la canción más grande del año, habiendo pasado más semanas en el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard que cualquier otra, combina su tonada con un sampleo del éxito de rap de 2004 de J Kwon, “Tipsy”.

Este verano, siguió a Beyoncé para convertirse en la segunda artista negra en encabezar simultáneamente las listas de singles pop y country de Billboard.

Y Post Malone hizo una transición sin esfuerzo al mundo del country, pasando tiempo en Nashville, tocando en el Grand Ole Opry y dominando las listas con “I Had Some Help”, su colaboración con Morgan Wallen.

A pesar de todo el éxito, ¿serán recompensados estos nuevos artistas de country cuando se anuncien las nominaciones a los premios Grammy la próxima semana? A continuación, algunos puntos clave sobre las categorías y posibles nominados.

¿Cuáles son las categorías de country en los Grammy?

Hay cuatro categorías principales de música country en los Grammy: mejor álbum de country, mejor interpretación solista de country, mejor interpretación de dúo/grupo country y mejor canción de country. Esta última se otorga a los compositores.

Cada categoría reconoce cinco obras nominadas.

¿Quién se ha postulado para las categorías de country?

Beyoncé, Shaboozey y Post Malone han sido presentados en las cuatro categorías principales de música country, incluyendo álbum del año de country para “Cowboy Carter”, “Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going” y “F-1 Trillion”, respectivamente. No están garantizadas sus nominaciones, aunque cada uno se ha presentado en otras categorías que honran el pop, R&B y la música Americana y también compiten por el mejor álbum, grabación y canción del año.

“Texas Hold ‘Em” de Beyoncé fue presentada en la categoría de canción de country. “16 Carriages” compite para interpretación solista de country y en la categoría de actuación de dúo/grupo country postuló “ll Most Wanted”, con Miley Cyrus.

En el caso de Shaboozey: “A Bar Song (Tipsy)” podría ser nominada a canción country y en las categorías de interpretación solista de country. “My Fault” con Noah Cyrus busca competir en la categoría de interpretación de dúo/grupo country.

Y por último, para Post Malone: “I Had Some Help” con Wallen podría ser nominada para canción de country e interpretación de dúo/grupo de country. “Yours” es su candidata en la categoría de interpretación solista de country.

Probablemente, competirán contra algunos de los nominados al mejor álbum de country de los Premios de la Asociación de Música Country 2024, que incluyen “Fathers & Sons” de Luke Combs, “Leather” de Cody Johnson, “Deeper Well” de Kacey Musgraves y “Higher” de Chris Stapleton, así como otros grandes nombres que han lanzado álbumes elegibles para la nominación al Grammy, entre ellos “Whirlwind” de Lainey Wilson.

¿Beyoncé podría obtener una nominación al Grammy en las categorías de country?

Beyoncé no recibió nominaciones por “Cowboy Carter” para los Premios de la Asociación de Música Country (CMA) 2024, una decisión que la estrella de country Mickey Guyton calificó de desalentadora, y que podría reflejar la forma en que opera la industria de la música country de Nashville. ¿Podría ocurrir lo mismo en los Grammy?

“Muchas veces en la música country, si vas a lanzar un disco, necesitas, o no necesitas, pero te beneficia, invertir en la comunidad y realmente mostrarte ante esa audiencia para que la comunidad sienta un vínculo contigo”, dijo Guyton. “Nashville es muy, muy, muy, es casi un club, y es una comunidad. Y la gente... siente que necesita conocerte. Y eso definitivamente fue un factor. Aún así, no deja de ser decepcionante”.

Si Beyoncé recibe una nominación al mejor álbum de country en los Grammy, se convertirá en la segunda artista negra en lograrlo, Guyton fue la primera, por su debut en 2022, “Remember Her Name”.

El músico de country BRELAND, que es votante tanto de los CMA como de los Grammy, señala las diferencias entre ambos premios.

“En general, Nashville es una comunidad que, cuando llegas a la ciudad, pagas tus cuotas. Y siento que así es como funciona el sistema. Así es como funciona la radio de country”, explicó. “Se vio a Post Malone realmente integrándose en la... comunidad aquí en Nashville, lo que creo que contribuyó a que recibiera algunas de esas miradas. Ya sabes, Shaboozey fue nominado (en los CMAs), pero también se le vio tocando en el festival CMA y en varios de estos festivales de country”.

En el caso de Beyoncé, “El hecho de que no esté aquí (en Nashville) probablemente no ayudó a su caso para ser nominada”, continuó. “Ha hecho un trabajo realmente excelente ayuda a cambiar la narrativa en la música country, y me sorprendería si no fuera reconocida de alguna manera en los Grammy... Los miembros votantes de los Grammy probablemente van a ser un poco más receptivos a eso, que la gente del lado de los CMA”.

Maura Johnston, escritora de música independiente e instructora adjunta del Boston College, dijo que Beyoncé “a menudo es víctima del síndrome de la amapola alta donde es tan buena, tan genial y, como, en otro nivel comparado con todos los demás”, que la reacción instintiva es “honrar algo más”. La raza también es una consideración, donde los intérpretes negros rara vez son reconocidos en las categorías de country.

“Ella debería ser nominada porque es un logro artístico. Sabes, es una forma para que la gente obtenga un curso intensivo en la historia de la música Americana”, continúa. “Pero también sé lo que siente el country sobre los forasteros”.

Por otro lado, Johnston argumentó que los votantes de los Grammy podrían intentar corregir la decisión tomada por los CMA y asegurarse de que reciba nominaciones. “Sería un buen gesto y una buena reflexión de que, sí, el negocio de la música es bastante grande, y tenemos que deshacernos del provincialismo que puede dominar”, dijo.

¿Cuáles son las perspectivas de Post Malone en los Grammy?

“Tan solo al juzgar por la reacción de la radio de country hacia él, creo que podría tener la mejor oportunidad de los tres”, dijo Johnston.

“La radio, es un guardián crucial en la industria de la música country”, y Malone está jugando el juego, dice. “El álbum... tiene tantos cameos de, prácticamente, todos en la música country”, agregó. “La posibilidad de que sea nominado solo por la gente con la que colaboró es muy alta”.

Esos incluyen a Hank Williams Jr, Tim McGraw, Dolly Parton, Combs y Wilson. “Creo que tiene una mejor oportunidad de recibir una nominación al álbum de country del año”.

Johnston dijo que cree que la inclusión de “I Had Some Help”, que incluye a Morgan Wallen, podría ser un obstáculo en los Grammy, donde los comportamientos pasados, como arrojar una silla desde un techo en Nashville cerca de dos policías y usar un insulto racial en un video de 2021, significan “que todavía es un poco radioactivo”.

A pesar de tener algunas de las canciones y álbumes más grandes de los últimos años, Wallen no ha sido nominado para un Grammy. (En la gala de febrero, su sencillo “Last Night” fue nominado en la categoría de mejor canción de country, pero no ganó. De todos modos, Wallen no habría recibido un trofeo, ya que se otorga solo a los compositores).

En general, Johnston ve a Malone como algo seguro para alguna nominación, particularmente aquellas que no incluyen a Wallen.

¿Cuáles son las posibilidades de Shaboozey?

Por muy bueno que sea el álbum de Shaboozey, es mucho más probable que el astro country sea reconocido por su gran éxito, “A Bar Song (Tipsy)”.

“De alguna manera se basa en la premisa de ‘Old Town Road’”, dice Johnston, señalando el sencillo revolucionario de Lil Nas X.

“A Bar Song (Tipsy)” alcanzó el número 1 tanto en las listas de country como en las de todos los géneros, señala. “Es un momento intergénero, y simplemente una buena canción. También es clásicamente country”.

Shaboozey “fue el primer artista masculino negro en alcanzar el número 1 en las listas de canciones de country y en la radio de country”, dijo Johnston, “Así que creo que eso es una buena señal de que, ya sabes, la radio lo aceptó”.