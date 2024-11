Mariah Carey abre la temporada navideña con 'All I Want for Christmas is You'

Ciudad Juárez.– La temporada de Halloween ha quedado atrás luego de que la cantante Mariah Carey compartió en sus redes sociales un video con su clásico tema "All I Want for Christmas is You", que este 2024 cumple 30 años, y con ello para muchos queda oficialmente inaugurada la temporada navideña.

La publicación marca una nueva versión de la tradición anual de Carey de marcar la cuenta regresiva para Navidad, justo cuando el calendario pasa del 31 de octubre al primer día del penúltimo mes del año.

El clip aprovecha la conexión con Halloween para mostrar a Carey como Morticia Addams, con un elegante vestido negro, maquillaje oscuro y un collar de diamantes, para posteriormente romper con la oscuridad y comenzar con la temporada de los regalos.

La melodía de “All I Want for Christmas Is You”, comienza a sonar mientras la artista exclama su tradicional “ya es hora” (It’s time!).