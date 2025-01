Me parece una injusticia: Imelda Garza no se guarda nada contra Maribel Guardía

Ciudad de México.- A casi dos años del fallecimiento de Julián Figueroa, la actriz Maribel Guardia enfrenta un nuevo desafío, ya que presentó una denuncia contra su nuera, Imelda Garza Tuñón, citando preocupaciones por la seguridad de su nieto, José Julián.

Según la actriz, el conflicto surgió cuando intentó retirar al menor de la escuela sin la debida autorización, lo que llevó a la intervención del director del centro educativo.

El martes 21 de enero, Guardia expresó a través de sus redes sociales: "Con dolor, comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Sólo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente."

Por su parte, Imelda Garza respondió en una entrevista, reafirmando su postura y acusando a Guardia de intentar sacar a su hijo de la escuela sin permiso: "No puedo permitir que me falten al respeto de esta manera, no puedo permitir que le hayan hecho pasar esto a mi hijo."

Garza también destacó el dolor persistente de Guardia por la pérdida de Julián y señaló que la actriz no tiene derecho a quitarle a su hijo: "Soy su mamá, la mamá es la mamá, ella es su abuela y ella ya tuvo su oportunidad, que me deje tener la mía."

La viuda de Julián Figueroa mencionó que había informado a Guardia de su intención de mudarse con su hijo, lo que aparentemente desencadenó el conflicto. Garza también explicó que no pasaron las fiestas decembrinas juntas, lo que agravó la tensión entre ellas.

En vísperas del segundo aniversario luctuoso de Julián, Garza expresó su deseo de cerrar ciclos y centrarse en ser la mejor madre posible para su hijo: "Este mes me di cuenta que mi hijo conmigo funciona muy bien, los dos funcionamos muy bien. No me lo van a quitar, es mi hogar, es lo único que tengo."