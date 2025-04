Irina Baeva admite que Gabriel Soto sí le fue infiel y eso acabó con su relación

Ciudad de México.– La actriz y cantante Irina Baeva, luego del escándalo por el fin de su relación con Gabriel Soto, admitió de la manera pública que el famoso sí le fue infiel, lo que desató en fin de su relación.

Cuando Irina y Gabriel anunciaron su separación, tras casi seis años de relación, el 16 de julio de 2024, lo hicieron mediante un comunicado en Instagram en el que no detallaron los motivos del truene.

La pareja, que habló en su momento de matrimonio, se separó en medio de rumores de que entre Gabriel y su colega, la actriz Sara Corrales, había un romance, después, los mismos señalamientos apuntaron a la argentina Cecilia Galliano.

Ahora en una charla que tuvo con Montserrat Oliver en el programa “Montse & Joe”, la actriz rusa reveló que no fue ella la infiel en su relación con Gabriel, como se había dicho, sino que su separación se dio por las infidelidades del actor.

"Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades de parte de él, las cuales son públicas", sentenció.

La estrella de telenovelas relató que sus compañeros del medio artístico se enteraron de la traición de su expareja mucho antes que ella. Pero las declaraciones no terminaron ahí, ya que Baeva afirmó haber vivido episodios de violencia. “Creo que me di cuenta a tiempo, decidí no seguir permitiéndolo más", dijo.