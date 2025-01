Imelda responde a Maribel Guardia; 'ya perdió un hijo, que no me quite el mio'

Ciudad de México.– Imelda Tuñón, madre del nieto de Maribel Guardia, respondió a la polémica denuncia presentada por la actriz tica en la fiscalía, luego de que fue acusada de abandono del pequeño José Julián. La joven no se guardó nada y marcó los límites que tiene la actriz como abuela.

Y es que de acuerdo a un comunicado emitido por Guardia, ella habría decidido tomar acciones legales con el objetivo de proteger la integridad de su nieto. Enfatizó que su intención no es perjudicar la imagen de ninguna persona involucrada, sino garantizar el bienestar del menor.

Por otro lado, en su declaración, Imelda Garza Tuñón recordó el doloroso caso del hijo fallecido de Maribel Guardia y lamentó que esta ahora busque interferir en su relación con su propio hijo. Directamente le pidió: “Le pedí que no me hiciera lo mismo que le pasó a ella. Ella ya perdió a un hijo que la entiendo y es una tristeza, pero que no me quite el mío porque de verdad no es justo”, aseveró.

Imelda expresó su descontento y aseguró que las acusaciones son infundadas, además de anunciar que tomará medidas legales para proteger sus derechos y los de su hijo.

Asimismo, destacó que ya se sometieron a exámenes médicos y que ambos se encuentran en buen estado físico, pero que afrontan un tremendo daño psicológico debido al reciente conflicto. Además de que presuntamente el pequeño ya habría declarado en contra de su abuela.