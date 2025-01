Maribel Guardia pone denuncia contra Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa

Ciudad de México.- La actriz, cantante y presentadora Maribel Guardia interpuso una denuncia en contra de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa y mamá de su nieto.

A través de una publicación en Instagram, la famosa dijo que busca proteger la seguridad de su nieto, quien nació durante la relación que tuvo su hijo Julián Figueroa con Imelda Tuñón.

"Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente", se lee en la publicación.