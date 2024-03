Laura León anuncia que pronto se casará; ¿con quién sera?

La cantante y actriz mexicana Laura León anunció que pronto se casará después de haber tenido dos años de relación con su actual pareja, una que no ha dado a conocer, pero que aseguró que ya le entregó en anillo de compromiso.

“Estoy a punto de casarme. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”, compartió emocionada la artista.

Además del compromiso matrimonial, Laura León planea alejarse temporalmente de los reflectores tras la boda, buscando una vida más tranquila junto a su futuro esposo.

“Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace”, añadió.

En enero, Laura León confesó que su pareja reside en Estados Unidos y es ajena al mundo del espectáculo. En sus declaraciones, la artista elogió públicamente a su compañero sentimental, destacando sus cualidades y la conexión que comparten a pesar de la diferencia de edad.

“Ya tenemos bastante tiempo y él es una persona muy linda, muy espléndida, lindo. Me lo probé, me quedo y me lo llevo… Es una persona muy mayor”, expresó.