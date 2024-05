Tomárselo con seriedad

Las sirenas se volvieron a encender el martes en una plaza comercial. La presencia de un objeto que podría ser explosivo generó una gran movilización y la entrada de un equipo especial para mover artefacto sospechoso. Finalmente, no hubo riesgo para trabajadores y clientes, pero ha dejado algo en qué pensar.

Las amenazas sobre posibles explosivos son una cosa, pero encontrar algo que sí sea o simule serlo es un nivel más arriba. La situación preocupa más al estar ubicado en una zona muy concurrida, en un día en el que había familias de compras por ser Día de la Niñez.

Para el sector empresarial, este tipo de movimientos traen repercusiones negativas. Dicen que las personas ya no se sienten seguras de ir a comprar. ¿Me arriesgará a ser víctima de una explosión? Puede sonar exagerado, pero no es un pensamiento muy alejado de la realidad.

Además, la percepción de inseguridad aumenta y con ello otras consecuencias negativas, no solo para los negocios, sino para la comunidad en general. De ahí que las amenazas o el hallazgo de objetos sospechosos se aborde forma seria y se investigue quién lo hace y con qué intención.

Este no podría ser el único caso. Regularmente son en serie y llega un punto en el que se vuelven risibles, pero eso no quiere decir que necesariamente debe de pasar algo para que se sigan atendiendo. El reforzamiento de la vigilancia, la coordinación entre autoridades y la implementación de tecnología es clave para esclarecer los casos.

Un porcentaje del triunfo o fracaso de Cruz Pérez Cuéllar en la elección local caerá directamente en el trabajo que haga su equipo de campaña. Ha seleccionado a perfiles que ya trabajaron en la administración municipal y que conocen cómo es el acercamiento con los ciudadanos.

Como ya se dijo, es solo una parte del todo el trabajo que tienen que hacer. También hay otros factores como la visión que tienen de él, los resultados que entregó y las propuestas para el futuro. Desde luego, la contienda que libre con las otras personas candidatas que tienen su nicho de apoyo.

Sea cual sea el resultado, Pérez Cuéllar ha dejado claro que volverá a concluir su administración. Pero en caso de que gane, hará una revisión del gabinete y tomará decisiones. Quién sí y quién no se queda para el siguiente periodo. Todavía falta mucho para eso. No preocupar.

Quien busca convertirse en la mejor legisladora es Austria Galindo. La regidora con licencia busca representar ahora al Distrito 04 como parte de la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua que integran PAN-PRI-PRD.

Ella ha sido una de las principales detractoras del alcalde con licencia Pérez Cuéllar. Desde su puesto como regidora ha cuestionado ciertas medidas, lo que le podría valer para ganar más apoyo en el sector en el que rechazan la política morenista, sin embargo, eso no le garantiza cumplir su objetivo.

Galindo propone mejor infraestructura para la ciudad. Busca en el Legislativo hallar los mecanismos para hacerlo. Veremos si sus llamados y propuestas resultan suficientes para convencer a los votantes.

De paso por el Legislativo, el martes terminó el periodo ordinario de sesiones y la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, presentó su informe de actividades. No dejó pasar la oportunidad de comentar lo difícil que ha sido, según considera, estar en el puesto en medio de tantos embates.

A pesar de que el Tribunal Electoral le dio la razón en su demanda de violencia política en razón de género, la sanción no tuvo el alcance que esperaba. Su propio partido la ha rechazado y señalado de operar en contra de sus principios, pero la presión no la ha vencido, pero sí mermado. Otro periodo quizá ya no sea lo adecuado.