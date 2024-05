Se ha completado la primera semana de actividades de campaña locales y han salido comentarios interesantes, propuestas que toman para analizar y confrontaciones que abonan a la polémica. Toca el turno de revisar una iniciativa reciente por parte del líder del bloque opositor.

Rogelio Loya, candidato del PAN-PRI-PRD, propuso la creación de un fondo para la vivienda en Juárez. ¿En qué consiste? Destinar recursos para que las personas que no tienen la forma de obtener una casa puedan hacerlo mediante el apoyo gubernamental. Es pronto para definir el mecanismo por completo.

También retomó el tema de la vivienda vertical para aprovechar mejor los espacios y evitar una extensión de la mancha urbana que traiga repercusiones en el futuro. También habló de la rehabilitación de espacios que están descuidados para darle una nueva cara a la ciudad.

La propuesta del fondo, asegura el candidato, tiene el respaldo de la lideresa del bloque opositor a nivel nacional, Xóchitl Gálvez, quien, en caso de llegar a la presidencia, estará dispuesta a dar los recursos necesarios para el acceso a la vivienda digna. Falta lo más difícil: que sean elegidos.

Loya ha regresado a la mesa el tema de la vivienda vertical que desde hace un buen rato hace eco en la ciudad. Incluso se habló de rehabilitar el Centro para crear ahí altos edificios. Nada se ha concretado. Un tema como este no se puede tomar a la ligera. Cumplirlo tampoco es tan sencillo.

Cuando Cruz Pérez Cuéllar estaba al frente de la administración y acudía a escuelas para entregar obras, al decir su discurso resaltaba la necesidad de apoyar la educación pública, pues ahí se desarrollan la mayoría de niñas y niños que forjarán el futuro de la ciudad, de ahí la importancia de brindarle mejoras instalaciones.

Ese punto lo retomó el sábado cuando participó en un foro educativo en el que se presentaron evaluaciones, el estatus de la educación en la ciudad y las medidas necesarias para que mejore la formación de niñas y niños. El representante de Morena-PT dijo que mantendrá su compromiso de apoyar la educación pública.

En el foro también se expusieron los problemas que se viven en los planteles, como la deserción escolar, la falta de inclusión y la violencia en sus diferentes tipos, que tienen sus orígenes no necesariamente en la falta de espacios dignos, sino en factores externos como la familia, el contexto en que se desarrollan y las oportunidades.

Pérez Cuéllar asegura que se mantendrá el trabajo con los planteles, por lo que pidió al sector educativo confianza. Veremos si el plante los convence.

Ahora un breve paso por la capital. El candidato de Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua, Miguel La Torre, dijo que, en caso de llegar a la alcaldía, hará las gestiones necesarias para que se otorguen becas a personas con discapacidad.

Al igual que Loya, Miguel La Torre dice tener respaldo de la líder nacional, Claudia Sheinbaum, en este tipo de apoyo, por lo que las gestiones serán fáciles y la entrega de recursos similar a la que ya aplica con adultos mayores y madres trabajadoras.

En Nuevo Casas Grandes, la candidata al Senado, Daniela Álvarez, organizó un festejo por el Día de las Madres. Además, aprovechó para decir que está lista para llegar a la Cámara alta y no tiene miedo de competir con los morenistas. Usó el resultado de la elección pasada para ejemplificar su alcance.

Veremos si esta vez se repite.

Para que no haya chanchullo en las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha permitido la presencia de observadores, que precisamente tienen ese fin: vigilar el desarrollo de la jornada y que reporten si hay alguna irregularidad comprobable durante el ejercicio.

En el caso de Chihuahua, el INE recibió más de 900 solicitudes y se ha aprobado unas 500. Esas personas además de vigilar la jornada normal, por así decirlo, revisarán los votos desde prisión preventiva y de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero. Una tarea que no es sencilla aunque lo parezca.

Desde luego que hay condiciones para poder ser observador. No todos pueden acreditarse fácilmente. Uno de los requisitos más importantes es que no hayan pertenecido a las dirigencias de los partidos (en cualquier nivel) tres años antes de la elección. No cumplirlo representa un gran conflicto de intereses.