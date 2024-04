El asesinato de una candidata en Celaya, Guanajuato, ha causado conmoción en el país y ha dado argumentos a uno y otro grupo político para lanzar críticas y ha fortalecido el pensamiento de que las elecciones están bajo amenaza de los grupos criminales. El fondo del asunto es complicado.

Gisela Gaytán fue atacada cerca de sus simpatizantes e integrantes de su equipo el lunes. El martes se reveló que la candidata a la alcaldía había solicitado protección al Organismo Público Local Electoral (Ople), pero no llegó y fue asesinada. Ahora, el tema se ha calentado y politizado con diversos comentarios.

El asunto ha recorrido cientos de kilómetros hasta Ciudad Juárez, donde han surgido posturas sobre la seguridad y la responsabilidad de los niveles de gobierno en el combate a la delincuencia. Puede que todas tengan razón, lo que se podría analizar es la intención que tienen.

Por un lado, los representantes del Frente Amplio, Marlene Terrazas, Manuel Alarcón y el coordinad Rogelio Loya lamentaron el asesinato de la candidata de Morena. Se solidarizaron sin importar el partido, pero recalcaron que el crimen es reflejo de lo que se vive en el país.

Desde luego, se ha responsabilizado al gobierno federal o su descoordinación por la situación de violencia en México, aunque se limitaron a comentar sobre el papel del gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez y del Ople que debió atender la solicitud de protección.

Otra postura que surgió fue la del alcalde Cruz Pérez Cuéllar. En su caso, no consideró que en la ciudad se deba reforzar la seguridad para personas candidatas, pues la situación entre una localidad y otra es diferente, pero eso no significa que no se tomen medidas para garantizar las campañas.

Independientemente de las condiciones, las autoridades de seguridad y electorales deben mantener estrecha relación para responder ante cualquier emergencia, en cualquier punto del país. Tras el crimen, la búsqueda de culpables no debe superar los ajustes en las estrategias.

Hablando de campañas, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz se presentará muy pronto en el estado. Su segunda visita oficial como representante de Fuerza y Corazón por México promete estar cargada de temas importantísimos para la región como la industria, el campo y la seguridad.

De acuerdo con Luis Aguilar, el delegado de la campaña de Gálvez, ella se presentará en Juárez, Chihuahua y Camargo. La agenda no se ha detallado, pero promete ser intensa con diálogos con los grupos económicos y seguramente mítines en plazas públicas. Quiere comprobar el apoyo que tiene.

En su paso por Juárez será forzoso que hable de seguridad, al ser una de las ciudades asediadas por los grupos criminales debido a su posición geográfica. Deberá también hablar de la migración y sus altos niveles en los últimos días. La industria y el nearshoring serán su fuerte por ser empresaria.

Habrá que estar atentos a su visita y ver qué actividades planea, con quién se reunirá y dónde. Sabe que del norte puede surgir gran apoyo al momento de la votación, aunque las propuestas morenistas parecen seguirle los pasos de cerca. Veremos si su discurso logra convencer.

Molestia entre el personal de salud por la cancelación de apoyo federal. El asunto es el siguiente: de acuerdo con el gobierno federal, se había notificado a los trabajadores que llegaría el fin del contrato. La no adhesión de Chihuahua al programa IMSS-Bienestar fue determinante.

La decisión causó un gran malestar que ni con paracetamol se pudo aliviar. Cientos de personas quedaron en el limbo, por lo que consideraron una situación administrativa-política que no tiene que ver nada con garantizar la atención a las personas sin seguridad social.

Sin embargo, hubo recapacitación por parte de las autoridades federales y se determinó que el personal se podría reintegrar a su trabajo aun cuando el gobierno estatal no firmó el convenio de IMSS-Bienestar. Ahora, los trabajadores deben presentar un plan de basificación.

Esta medida parece acertada, pues no se podrá argumentar falta de personal para atender las necesidades de los pacientes, ahora toca ver si se cumplen las condiciones para el desarrollo del plan y que se brinden los materiales necesarios.