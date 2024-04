Cuando el tren avanza por la avenida Francisco Villa con rumbo a El Paso o de regreso de allá, la circulación en el Centro se vuelve complicada, especialmente en de poniente a oriente y viceversa. El tráfico se vuelva más pesado en el cruce con la avenida Vicente Guerrero.

Desde años se ha pensado en obras que ayuden a aliviar el caos en ese crucero. Después de mucho esperar, parece que se harán realidad. Se busca la construcción de un puente y pasos a desnivel. Antes, se realizó un gran análisis de las condiciones de la zona, qué hay debajo de la tierra y cómo se desarrollarán en general las obras.

Se utilizarán más de 400 millones de pesos y el proyecto está a cargo de Ferromex con el aval de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. En tanto, Obras Públicas del Municipio y el IMIP se encargarán del seguimiento a las obras que aún no tienen fecha de inicio.

El proyecto es ambicioso y será tardado completarlo. Todavía no inicia y ya hay voces en contra de él: temen que suceda lo mismo que con la ruta troncal del BRT II, que hubo cierre de calles, afectación a los comercios y el cambio inevitable en la circulación y desarrollo de las zonas.

La idea también ha generado sorpresa en el Gobierno del Estado. La gobernadora Maru Campos aseguró que no estaba enterada del proyecto del puente y pasos a desnivel. Dijo que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar no la informó y que Ferromex tampoco se lo presentó, lo cual es extraño porque ha tenido una buena relación con la empresa.

Quizá se deba a un problema de comunicación, tal vez las agendas no se empataron o simplemente porque el proyecto no tiene ninguna relación directa con el Municipio o el Estado. Pero no parece que vaya a iniciar sin notificarse y solicitar los permisos que sean necesarios para ejecutarlo.

No es tarde para arreglar ese problema. Mientras más ojos vigilen cómo se desarrollan los trabajos, menor será el riesgo de haya fallas o desacuerdos. La cooperación también es importantísima en estos casos. Ahora solo queda esperar para que la maquinaria y los hombres comiencen a movilizarse.

Parece requisito ser un personaje controvertido, directo y a la vez admirado para ser dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Alejandro Moreno Cárdenas cumple con el perfil para estar al frente de la organización que busca recuperar el terreno perdido por los horrores del pasado.

Alito no quiere dejar ningún cabo suelto. Para ello acude a las localidades para reunirse con los líderes estatales, municipales y candidatos con los que habla sobre la importancia de imponerse en las siguientes elecciones. Suena exagerado, pero quizá sea la última oportunidad para salir adelante.

El dirigente tricolor llegó a la ciudad de Chihuahua para motivar a los suyos. Ahí anduvieron Noel Chávez, Alex Domínguez, Graciela Ortiz, Ivón Salazar y Mireya Porras. La exigencia es que el partido recupere el tiempo perdido antes de que sea demasiado tarde, y que sea por su cuenta, no dejar todo a la coalición.

Desde luego, el dirigente no podía dejar pasar la oportunidad de criticar al gobierno de AMLO y de cómo su estrategia de seguridad ha fallado. También dijo que la administración federal realiza un ataque sistemático a quienes no concuerdan: medios de comunicación, políticos, gobierno estatales y empresas.

Veremos si la sesión de motivación da resultados.

Como Chihuahua es uno de los estados como menor participación en las elecciones, la iniciativa privada aplicará estrategias para que más personas salgan a votar y que se demuestre quién tiene las mejores propuestas, quién puede llevar al mejor rumbo al país, que no quede en manos de unos pocos.

En el caso de la Coparmex Chihuahua, se organizarán foros para hablar de la importancia de las elecciones y la participación ciudadana. También se ha promovido la participación como observador de casilla con la validación del IEE. El intercambio de ideas sobre el proceso electoral también está en la agenda.

Para Ciudad Juárez, el organismo empresarial busca que la mayoría de personas candidatas participe en los Diálogos por la Democracia. Se han fijado algunas fechas para los encuentros que no serán como debates sino una sesión de preguntas y respuestas. Los temas más importantes desde luego serán la seguridad y la economía.

El organismo espera que la mayoría de las personas candidatas atienda la invitación. En el caso de los aspirantes a la presidencia es complicado, pero los locales tendrán suficiente tiempo para resolver los cuestionamientos. Habrá que estar atentos al desarrollo de estos encuentros.