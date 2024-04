La tensión entre los agentes migratorios y las personas que intentan llegar a la frontera se ha intensificado estos días. En la ciudad de Chihuahua, una confrontación entre migrantes y el personal del INM escaló a tal grado que hubo golpes, volaron piedras y palos y hasta descargas eléctricas.

De acuerdo con el reporte del INM, un grupo de personas que tiene un campamento improvisado cerca de las vías del tren agredieron a los agentes. Las personas que se encontraban ahí argumentaron que también los atacaron, incluso con armas, sin embargo, el personal no utiliza esos artefactos.

Este episodio ocurre con la llegada de una nueva delegada del INM a la entidad. Ha dejado claro que los operativos para asegurar a los migrantes (detenerlos) seguirán vigentes. Las asociaciones defensoras de derechos humanos desde luego rechazan esta postura por las violaciones que se han cometido y se pueden repetir.

Los llamados a cambiar la estrategia no han sido suficientes a pesar del lamentable incendio de hace un año en Juárez, de las quejas de las personas migrantes y del simple hecho de que no quieren irse de los lugares donde están o cambiar su ruta por presión de los oficiales mexicanos.

Parece que no habrá un cambio en la estrategia, no a menos que ocurra algo más grave. A ver. Lo que ocurrió en la capital es al serio, pero no de la magnitud del incendio en Juárez. Solo así pudo haber cambios en la política, pero a un año de eso, se han ido olvidando y la tensión crece en las fronteras. Algo más va a pasar.

La candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz tuvo una intensa visita a Ciudad Juárez el sábado. Visitó una planta procesadora de nuez y luego se presentó ante un gentío en el Gimnasio Universitario. Una cascada de propuestas y críticas marcaron sus eventos en esta tierra industrial.

Gálvez Ruiz continuó su gira por Camargo, donde el público estuvo integrado por productores agrícolas, quienes son los más interesados en escuchar sus propuestas para mejorar el campo. Ella ha reprochado que el actual gobierno federal los ha abandonado y seguirá de esa manera si no hay un cambio.

También abordó el tema del agua de las presas. Xóchitl aseguró que de ser presidenta se pondrá del lado de los productores y defenderá la pertenencia del líquido. Obviamente no lo hará sin dialogar con otros estados con la misma situación y que desean el agua de Chihuahua, como Nuevo León y Tamaulipas.

La candidata opositora aprovechó su paso por el estado grande para reunirse con la gobernadora Maru Campos Galván. Ella no acudió a los eventos masivos, pero sí tuvo disposición para dialogar con la mujer que tiene posibilidades de ser presidenta. La coordinación parece estar garantizada.

El arrimón de lumbre continúa para Juan Carlos Loera De la Rosa. El abogado Hugo Ruiz Esparza insiste en que hay protección federal para el antiguo delegado de Bienestar en Chihuahua. Tal es el apoyo que nadie puede evitar su candidatura para el Senado de la República.

Ruiz dice que denunciará a la supuesta protección hasta en organismos internacionales. Puede que haya ciertas circunstancias que impidan a Loera competir, pero su caso no luce tan grave como otros del pasado. Además, si los organismos locales no lo han cepillado con los mismos argumentos, ¿qué puede esperar?

Mientras tanto, él sigue con la campaña para el Senado. Se encuentra en la segunda fórmula junto a Andrea Chávez. Tendría que pasar algo excepcional para que se descarrilen sus intenciones. No es imposible, pero la querella de Ruiz Esparza parece más por temas electorales.