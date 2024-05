Hubo mucha actividad en el teatro Gracia Pasquel de la UACJ el martes. La máxima casa de estudios convocó a las personas candidatas a la alcaldía para un diálogo en el que expresaran sus propuestas y respondieran las dudas de los estudiantes que acudieron a las presentaciones.

Fernando Rodríguez Giner abrió las hostilidades. Como candidato del Partido Verde, lanzó propuestas relacionadas con el medioambiente. Él abanderado también dejó claro que no planea sumarse a ningún otro proyecto político y se mantendrá firme hasta el día de la elección. Asegura que tiene apoyo ciudadano.

Le siguió Cruz Pérez Cuéllar, quien puede presumir que ha tenido una gran relación con la universidad. El candidato de Moren-PT destacó la colaboración en estudios, servicio social, diplomados y otras actividades en conjunto. A su favor, dijo, implementó la beca para universitarios de recién ingreso.

Por su parte, Rogelio Loya, del PAN-PRI-PRD, prometió trabajar en conjunto con el gobierno estatal para otorgar más apoyos a los estudiantes. Argumentó que conoce bien las necesidades de la población gracias a su trayectoria como funcionario. También habló de implementar más medidas para la atención a jóvenes.

Quien fue sincero fue el médico Enrique Romanillo, del partido México Republicano. Aceptó que no tiene experiencia como funcionario, pero tiene la sensibilidad para atender las necesidades de las personas. Para los estudiantes, dijo, las becas no deben ser solo de excelencia, sino para quienes enfrentan problemas económicos.

Tocó el turno para Esther Mejía de Movimiento Ciudadano, quien apeló de nuevo a su condición de mujer para ofrecer una mejor administración. Además, propuso, hacer mejor uso de los recursos propios para no depender de lo que el gobierno estatal o federal envíe.

Finalmente, Jaime Flores, del partido Pueblo, se presentó ante los estudiantes. Quizá el con más ventaja que el resto por su condición de ser un candidato joven que puede empatizar más con este sector. Habló de su difícil desarrollo en la ciudad y la necesidad de brindar oportunidades a los jóvenes para que eviten caer en actividades delictivas.

El rector de la UACJ, Ignacio Camargo, destacó la importancia de este foro para que los jóvenes expresen sus inquietudes y los candidatos propongan y resuelvan. El tiempo nunca es suficiente en asuntos como estos, por eso las presentaciones como estas deben valorarse y revisarse.

Aunque sea por separado, lo representantes de los diferentes partidos lanzaron propuestas y mostraron parte de los argumentos que mostrarán el día del gran debate en Juárez. Todo puede pasar en ese evento, y tanto los aspirantes como los espectadores deben estar preparados.

En unos meses, Andrés Manuel López Obrador dejará de ser el presidente de México. Para muchos, una situación esperada con ansias, para otros tantos, el final de una gran época. Pero antes de hacerlo, el mandatario tiene proyectos pendientes que entregar y espera hacerlo en tiempo récord.

Uno de los proyectos pendientes es el hospital de 260 camas del IMSS en Juárez. Ese que se entregó en la administración de Duarte como unidad de especialidades pero que estaba incompleto. De acuerdo con el presidente, fue todo un reto retomar la obra, porque se tuvo que hacer un gran trámite por la propiedad del terreno.

El IMSS indicó que ya hay equipo eléctrico, sistema de agua y se conectarán las redes. El persona que atenderá a los pacientes están en proceso de contratación y el equipo para las diferentes especialidades está por instalarse. Según AMLO, todo tiene que estar listo para julio.

La gobernadora Maru Campos reaccionó al respecto y espera que el mandatario cumpla su promesa. La gran pregunta es si ella será invitada a la ceremonia inaugural. De no estar, se confirmará la mala relación con el presidente; si acude, hay significa que hay consideración y respeto.

El sector empresarial continúa con la realización de foros con la participación de candidatos. En este caso tocó el turno a los representantes de Morena y PT que buscan llegar a la Cámara de Diputados o al Senado de la República. Más allá de las propuestas que lanzaron, llamó la atención su rechazo a un punto.

En el evento organizado por Coparmex, al final las personas candidatas participantes firman un convenio por el desarrollo inclusivo, sin embargo, en esta ocasión de los representantes de la 4T prefirieron no hacerlo y lanzaron sus motivos.

La candidata al Senado, Andrea Chávez, explicó que no están de acuerdo en algunos puntos que plantea Coparmex y es necesaria una corrección para analizar la posibilidad de firmar. Juan Carlos Loera, Lilia Aguilar y Daniel Murguía coincidieron en ese punto y no cambiarán de opinión.

Morenistas y empresarios no se han llevado bien históricamente, pero eso no significa que no puedan trabajar juntos. Todo es cuestión de negociar.