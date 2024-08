Video: Vecinos se van de vacaciones y aprovecha para usar su Alexa

Ciudad Juárez.– El dispositivo de Amazon, Alexa, vino a facilitar muchas tares sencillas del hogar gracias a que se puede controlar con la voz, pero también tiene algunas desventajas, ya que cualquier persona puede activarla con solo decir su nombre.

Por ello un joven aprovechó esta situación para usar la Alexa de su vecino, y es que los residentes de la casa no estaban en la casa, por lo que comenzó a hacer consultas, poner música y alarmas.

El video del momento fue compartido a través de TikTok, donde se puede observar cómo el joven usa el dispositivo electrónico de su vecino sin ningún problema gracias a la cercanía de las casas.

"Alexa: reza el rosario a las 3 am", "mi Alexa dió la hora y puso Spotify mientras veía tu video", "Dile Alexa pon una alarma a las 3 am con música de terror, "Lo que no saben es que en la app de la Alexa uno puede oír las voces de las órdenes q uno da y el historial", fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios.