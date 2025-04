Bella Thorne acusa a Mickey Rourke de peligrosa agresión en set

Ciudad de México.- Bella Thorne, actriz conocida por su papel en A todo Ritmo, reveló en redes sociales detalles de su difícil experiencia trabajando con Mickey Rourke en la película Girl (2020).

Thorne denunció que durante una escena en el set, Rourke utilizó una herramienta de manera inapropiada, causando incomodidad y humillación.

Además, compartió que enfrentó múltiples situaciones desagradables, incluyendo momentos en los que tuvo que convencer al actor de cumplir con su trabajo, mientras él hacía demandas irracionales.

La actriz calificó esta experiencia como una de las peores de su carrera, a pesar del éxito crítico de la película.

En sus publicaciones, Thorne expresó su indignación y mencionó que tiene más historias sobre el comportamiento de Rourke durante el rodaje. "Qué asco", escribió en X, mientras relataba cómo fue cubierta de tierra en una escena y obligada a interactuar con el actor en condiciones incómodas.

Su denuncia se suma a las críticas que Rourke enfrenta actualmente por su participación en Celebrity Big Brother UK.

“Tantas historias asquerosas de cosas por las que me hizo pasar en esa película, incluyendo en su última escena para acelerar y revolucionar su motor para poder cubrirme completamente de tierra. No sé, supongo que pensó que era divertido humillarme delante de todo el equipo. Tener que ir a su tráiler absolutamente solo porque se negó a hablar con el director o los productores, así que tuve que convencerlo de que apareciera y terminara su trabajo, mientras gritaba demandas locas que quería de los productores. De hecho, tuve que rogar. Solo. En su tráiler. Ya que la película no podía terminarse sin él. El trabajo de todos se habría perdido y completamente en vano. No quería hacerlo. Estaba incómodo, pero hice lo que me pidieron que hiciera y lo que era mejor para la película. Mickey nunca debería haber puesto a nadie en esa película en ninguna de esas posiciones en las que puso.”, agregó.