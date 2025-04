Captan momento de brutal atropello de 2 mujeres a toda velocidad en Brasil

Brasil.– El momento del accidente en que fallecieron dos mujeres en Brasil fue captado por cámaras de seguridad y después compartido en redes sociales, donde pronto se ha hecho viral por la velocidad a la que iba el auto responsable.

En la grabación captada por las cámaras de videovigilancia de la avenida Dr. Augusto de Toledo en el municipio de São Caetano do Sul en São Paulo, se ve como las dos jovencitas se encuentran a punto de cruzar la avenida que se encuentra casi vacía pasadas las 10:00 de la noche, pero al ver que casi no pasan coches una de ellas incita a la otra a no esperar el siga y avanzar e incluso caminar fuera del paso peatonal.

Fue en ese momento en que un auto que iba a exceso de velocidad no pudo parar y arrolló a las dos jóvenes, por lo que murieron de manera instantánea.

El video generó debate en redes sobre la responsabilidad compartida, tanto de las jóvenes al cruzar con semáforo peatonal en rojo, como del auto por ir a una velocidad no permitida.

De acuerdo con la policía de Brasil, el auto responsable podría haber estado involucrado en carreras clandestinas.