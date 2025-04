'Hoy por ti mañana por mí'; joven halla sobre con $60 mil y busca regresarlo

Ciudad Juárez.– Un joven en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, llamó la atención en las redes sociales a nivel nacional después de que a través de Facebook buscó la ayuda de la comunidad para regresar un sobre con más de 60 mil pesos en su interior. La honestidad del hombre pronto generó miles de reacciones y muestras de apoyo.

De acuerdo con el autor de la publicación, Guillermo Arroyo, estaba saliendo de una plaza en la capital regia cuando halló el sobre de papel con el dinero en efectivo, más de 60 mil pesos mexicanos. Además, señaló que adentro había una receta médica, lo que lo hizo sospechar que posiblemente era para la compra de algún medicamento.

"Contiene una receta médica ; ayúdame a dar con el dueño, hoy por ti mañana por mi", comentó el joven en su publicación.

"Solamente entregaré a la persona que me entregue credencial de elector al mismo nombre de la receta y me diga la cantidad exacta que hay en la bolsa, no pretendo quedarme algo que NO es mío, solo quiero devolverlo realmente a su dueño", aseguró el hombre, lo que generó una ola de comentarios positivos.

El fenómeno se hizo tan viral, que el joven más tarde comentó que logró dar con el dueño del dinero, quien le dijo la cantidad exacta y le mostró su credencial para verificar que fuera el mismo de la receta.