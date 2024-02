Video: Alicia Keys se viralizó en el Super Bowl...por su 'gallo'

La Super Bowl 2024 no solo ha dejado la victoria de los Kansas City Chiefs. El evento estadounidense, que ha tenido lugar en la madrugada de este lunes, 12 de febrero, ha dejado uno de los momentos más virales de la historia de la Super Bowl. La gran noche del fútbol americano ha tenido una especial presencia de Taylor Swift, que ha protagonizado uno de los momentos más románticos de la jornada con su apasionado beso a Travis Kelce.

Otro de los instantes más sonados de la noche fue la esperada actuación de Usher en la 58.ª edición de la Super Bowl. El cantante estadounidense era el encargado de coger el testigo de Rihanna y ofrecer su show en el intermedio del evento. Aunque esta no era la primera vez que el artista pisaba la Super Bowl, ya que en 2011 actuó en un descanso acompañando a los Black Eyed Peas.

Su presencia en el escenario del Allegiant Stadium de Las Vegas desveló una de las sorpresas mejor guardadas de la noche: la invitación de Alicia Keys. La artista interpretó junto a Usher la canción I Ain’t Got You, aunque desde sus primeras notas protagonizaron uno de los momentos virales de la Super Bowl. La cantante actuaba en riguroso directo mientras tocaba el piano.

Alicia Keys comenzó a entonar las primeras de la canción con un ligero descontrol. "Some people live for the fortune. Some people live just for the fame...", cantaba la artista mientras desafinaba. El directo, los nervios o la tensión por su actuación en uno de los eventos deportivos más relevantes de Estados Unidos pudieron ocasionar el 'gallo' de Alicia Keys en la Super Bowl.

Desde los primeros instantes de su actuación, este momento se convirtió en viral en las redes sociales. Los espectadores de la Super Bowl comenzaron a hacer memes y bromas sobre el incómodo momento de Alicia Keys durante su actuación a dúo con Usher.

Varios usuarios de la red social X siguieron el evento del fútbol americano y no han tardado en comentar las actuaciones de Alicia Keys y Usher en la Super Bowl 2024. "Me informan que Alicia Keys sigue buscando el gallo que se le escapó", "¿Alguien tiene el gallo de Alicia Keys?" o "A una diosa como Alicia Keys se le perdona hasta el pedazo de gallo que ha soltado en la primera nota", han sido algunos de los comentarios de los usuarios que han comentado esta actuación en la red social X.

Por su parte, otros espectadores han optado por mostrar imágenes de la cantante junto a un gallo en el escenario de la Super Bowl 2024. "Nunca me hubiese imaginado ver a #AliciaKeys arrancar su participación en el #SuperBowl #SuperBowl2024 y que se le salga un gallo. Hasta a los más grandes les ha pasado. Para que entiendan esto es lo más difícil que le puede suceder a algún cantante. A veces no estás al 100%…", ha comentado otro usuario en X.