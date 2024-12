Termina relación de años y 2 meses después recibe invitación a boda de su ex

Ciudad Juárez.- El rompimiento de una relación amorosa que lleva años y años de convivencia es un proceso muy complicado que puede llevar también mucho tiempo de sanación y aceptación de la pérdida, aunque también ese proceso puede hacerse más difícil cuando al poco tiempo del término de la relación llegan malas noticias.

Y es que una joven, cuya historia se ha hecho viral en TikTok, contó que llevaba algunos años de vida de pareja con su novio, pero todo se vino abajo y decidieron terminar.

A pesar de que fue una mala noticia, lo peor estaba por venir, pues a solo dos meses de haber acabado todo, aseguró que recibió una invitación a la boda de su ex, algo que le dolió mucho, pues al parecer él logró superar muy rápido el rompimiento y enamorarse de alguien más.

"DOS MESES???? Ya te engañaba entonces chica", "una vez me pasó. y al poco tiempo que nació su hija me llamo para decirme que le puso el nombre que siempre quisimos y que lamentaba que no fuera de ambos. jajajaja ese wey", "Deja tu que se case, el cinismo de enviarte la invitación…", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas.

La joven en otro video subido más tarde reveló que después se enteró del engaño, y es que a pesar de que le preguntó si había alguien más y lo negó, aseguró que se enteró que sí había otra persona mientras estaban en su noviazgo.