Atleta parapléjico escala uno de los senderos más difíciles de Río de Janeiro

Río de Janeiro.- Es quizás el sendero más difícil de Río de Janeiro, con una sección particularmente desalentadora que requiere una escalada peligrosa que puede hacer que los excursionistas se paralicen de miedo.

Pero esta semana, el atleta parapléjico Ezequiel da Luz, de 40 años, atravesó la jungla y superó rocas para alcanzar la cima de Pedra da Gavea, que se eleva sobre el océano Atlántico.

Da Luz había estado esperando desde 2021 y viajó más de mil kilómetros (621 millas) en autobús desde el sur de Brasil cuando llegó su oportunidad de ascender con la ayuda de una organización llamada Colectivo de Inclusión. Sus voluntarios el 18 de diciembre rodearon y soportaron el peso de una silla de ruedas especializada, colocada dentro de un marco metálico mientras ayudaban a da Luz a subir.

”¡Qué logística!” exclamó da Luz mientras su compacto grupo lo ayudaba a pasar por un tramo estrecho al inicio del sendero.

El Colectivo de Inclusión comenzó hace tres años y ha completado más de 50 caminatas, 12 de ellas a Pedra da Gavea, además de otras en senderos menos desafiantes, según Bruna Souza, administradora del grupo.

“Podemos demostrar que si tenemos la voluntad, la inclusión puede ocurrir en cualquier lugar, no solo donde hay una rampa”, dijo Souza a The Associated Press a lo largo del sendero. “No solo puedes ir a centros comerciales; puedes ir a otros lugares. Puede ser divertido para todos”.

Los voluntarios el miércoles eran en su mayoría guías de senderismo y escalada ya familiarizados con la ruta. Se unieron a excursionistas que alentaron a da Luz durante su ascenso de ocho horas, con una ganancia de elevación de 800 metros (2 mil 600 pies). En la sección más aterradora, llamada Carrasqueira, los voluntarios utilizaron un sistema de cuerdas para izar su silla.

“Nunca he visto algo como esto en términos de accesibilidad, personas ayudando”, dijo Adriele Neves, una excursionista de 29 años. “Es un trabajo hermoso”.

Una vez conquistada Carrasqueira conquistada, Da Luz fue directo a la cumbre. Mientras se impulsaba hacia adelante, ondeando una bandera brasileña en el aire, los voluntarios y otros excursionistas ya en la cima estallaron en aplausos.

“No sabía que tenía tantos desafíos y tantos obstáculos”, le dijo a la AP en la cima de la montaña. “Hoy, estar aquí en Pedra da Gavea, junto con este grupo que promueve la inclusión, es la realización de un sueño”.

Lamentablemente, la cima estaba cubierta de neblina, obstaculizando la vista hacia la Playa de Ipanema y el cerro Dos Hermanos. Parecía que da Luz no iba a poder disfrutar de la majestuosa vista de Pedra da Gavea.

Pero en cuestión de minutos, las nubes se disiparon y algunos rayos de sol se filtraron desde el cielo, tal vez solo para él.

“Incluso en esto, Dios fue generoso”, dijo da Luz. “Mira allí, qué vista increíble. ¡Qué visión tan maravillosa!”