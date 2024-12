Scrim, el perrito fugitivo que ha ganado fama por eludir su captura

Foto: Associated Press

Nueva Orleans.– Un fugitivo desaliñado está prófugo nuevamente en Nueva Orleans, ganando fama al burlar a una tenaz banda de ciudadanos armados con binoculares de visión nocturna, redes y un rifle tranquilizante.

Scrim, un perro mestizo de 17 libras que es casi todo un terrier, se ha convertido en un héroe popular, inspirando tatuajes, camisetas e incluso una balada mientras elude ser capturado por un grupo de voluntarios.

Y como cualquier antihéroe, Scrim tiene una historia de fondo: rescatado de una vida semisalvaje en un parque de caravanas y adoptado de un refugio, el perro se escapó en abril y corrió por la ciudad hasta que lo acorralaron en octubre y lo llevaron a un nuevo hogar. Semanas después, ya no aguantó más. Scrim saltó por la ventana de un segundo piso, un acto desesperado que quedó grabado en un video que ahora se hizo viral. Desde entonces, a pesar de un flujo de avistamientos diarios, ha vagado libremente.

Entre los fanáticos del perro se encuentran Myra y Steve Foster, quien escribió “Ode to Scrim” con la melodía del éxito de Ricky Nelson de 1961, “I'm a Travelin' Man”.

“Soy un perro viajero y he hecho muchas paradas por toda esta ciudad...”

Michelle Cheramie, una exprofesional de tecnología de la información de 55 años, encabeza el esfuerzo de recuperación. Perdió todo (casa, automóvil, pertenencias) en el huracán Katrina en 2005 y, después de las consecuencias, encontró su vocación rescatando mascotas.

“Pensé: ‘Esto es lo que debería estar haciendo’”, dijo Cheramie. “Nací para rescatar”.

Fundó Zeus' Rescues, un refugio sin fines de lucro que ahora tiene un promedio de 600 adopciones de perros y gatos al año y ofrece comida gratuita para mascotas a quien la necesite. Ayudó a Scrim a encontrar el hogar del que escapó por primera vez.

Fue desde la ventana de Cheramie desde donde Scrim saltó en noviembre. Desde entonces, ha reanudado su incansable misión, colocando volantes en postes telefónicos y registrando actualizaciones en las redes sociales sobre su paradero. Ha invertido miles de dólares en cámaras para la vida silvestre, sensores térmicos y otros equipos. Realizó un curso ofrecido por el Zoológico de San Diego sobre los puntos más delicados de la aplicación de tranquilizantes a los animales.

Y ha desarrollado una red de voluntarios: el tipo de vecinos que están dispuestos a buscar en la cuadrícula de una ciudad a las 3 de la mañana.

A la gente le gusta el escritor David W. Brown, que gestiona un mapa de Google de colaboración colectiva con todos los avistamientos conocidos de Scrim. Dice que la búsqueda ha movilizado a residentes de todos los ámbitos de la vida para que se unan. Mientras buscan a Scrim, reparten suministros a las personas necesitadas.

“Ser miembro de la comunidad significa ver los problemas y hacer lo que puedas para mejorar un poco la vida de la gente de aquí y de los animales que te rodean”, dijo Brown.

Y vecinos como Tammy Murray, que tuvo que cerrar su mueblería y perdió a su padre por la enfermedad de Parkinson, afirma que esta búsqueda le devolvió su energía.

“Literalmente, durante meses, no he hecho nada más que cazar a este perro”, dijo Murray, de 53 años. “Con él, me siento como el Coyote todos los días”.

Murray conduce la camioneta de Zeus Rescues hacia los avistamientos de Scrim. También maneja un lanzador de redes táctico, que parece una linterna de gran tamaño y una vez falló, rompiendo la ventana de la camioneta mientras Scrim se alejaba a toda velocidad.

Después de darse cuenta de que Scrim había comenzado a reconocer el sonido del motor diésel de la camioneta, Murray cambió a una scooter Vespa para mayor sigilo.

Los incidentes que se han producido por poco han sido tentadores. El grupo de búsqueda vio a Scrim durmiendo debajo de una casa elevada y envolvió el perímetro con una red de construcción, pero un voluntario demasiado entusiasta rompió filas y se lanzó hacia adelante, dejando una abertura por la que Scrim se deslizó.

Las reiteradas escapadas de Scrim han provocado una cobertura casi diaria en los medios locales y un seguimiento devoto en línea. Cheramie puede entenderlo.

“Todos estamos huyendo de algo o hacia algo. Él también lo está haciendo”, afirmó.

El equipo de Cheramie sueña con colocar al perro en un entorno seguro y lleno de amor. Pero un coro de seguidores en las redes sociales que se está expandiendo bajo el hashtag #FreeScrim tiene otras ideas: dicen que se le debería permitir al fugitivo una vida de autodeterminación. Los voluntarios de rescate de animales consideran que eso es un error.

“Las calles de Nueva Orleans no son el lugar para que un perro ande libre”, dijo Cheramie. “Es demasiado peligroso”.