Misteriosos ojos saltones se vuelven virales tras aparecer en Oregon

Foto: Associated Press

Portland.– Han aparecido ojos saltones en esculturas en la ciudad de Bend, en el centro de Oregón, deleitando a muchos residentes y provocando una sensación viral que tuvo amplia cobertura en los medios de comunicación y apareció en un popular programa de entrevistas nocturno.

En las redes sociales, la ciudad compartió fotos de ojos saltones colocados en medio de rotondas que conforman su llamada “Ruta del Arte de las Rotondas”. Una foto muestra ojos saltones colocados en una escultura de dos ciervos, mientras que otra los muestra unidos a una esfera. Todavía no se sabe quién los ha estado colocando en las esculturas.

“Si bien los ojos saltones colocados en las diversas obras de arte en la ciudad pueden hacerte reír, cuesta dinero quitarlos con cuidado para no dañar el arte”, dijo la ciudad en sus publicaciones.

La publicación de Facebook recibió cientos de comentarios y muchos usuarios dijeron que les gustaban los ojos saltones. “Mi hija y yo pasamos hoy por el pollo en llamas y nos reímos muchísimo”, dijo un usuario, usando un apodo para la escultura “Phoenix Rising”. “Nos encantan los ojos saltones. Esta ciudad se está volviendo muy sofocante. ¡Divirtámonos!”.

Otro usuario de Facebook escribió: “Creo que los ojos saltones del ciervo en particular tienen un aspecto fantástico y deberían seguir así”.

Otros dijeron que la ciudad debería centrarse en abordar problemas más importantes, como la falta de vivienda, en lugar de gastar tiempo y dinero en eliminar los ojos saltones.

A lo largo de los años, las esculturas de la ciudad han sido adornadas con otras decoraciones de temporada, como gorros de Papá Noel, coronas y guirnaldas de flores. La ciudad no los retira y ve los ojos saltones de manera diferente debido al adhesivo, dijo a The Associated Press el director de comunicaciones de Bend, Rene Mitchell.

“Realmente alentamos a nuestra comunidad a que se involucre con el arte y se divierta. Solo debemos asegurarnos de poder protegerlo y de que no se dañe”, dijo.

La publicación y sus comentarios fueron cubiertos por los medios de comunicación e incluso aparecieron en un segmento del programa “The Late Show with Stephen Colbert ” de CBS. La ciudad lamenta que su publicación haya sido malinterpretada, dijo Mitchell.

“No tuvimos intención de ser demasiado estrictos y ciertamente entendemos cómo se tomó eso”, dijo. “Poseemos esta gran colección de arte público y realmente queremos concientizar a la comunidad de que la aplicación de adhesivos daña el arte. Por eso, como administradores de la colección, queríamos compartirlo en las redes sociales”.

La ciudad ha gastado hasta ahora mil 500 dólares en retirar los ojos saltones de siete de las ocho esculturas afectadas, dijo Mitchell, y ha comenzado a tratar algunas de las obras de arte, que están hechas de diferentes tipos de metales, como bronce y acero. La escultura “Phoenix Rising” podría necesitar ser repintada por completo, dijo.

Para algunos, los ojos saltones, al igual que otros objetos navideños, brindan un bienvenido impulso de alegría estacional.

“Estoy deseando ver la creatividad de quienquiera que decore las rotondas durante las fiestas”, dijo un comentarista en las redes sociales. “A todo el mundo le hace sonreír ver tonterías”.