Joven hace broma de terror a su papá y por poco le da un infarto

La confianza que puede existir entre familiares y amigos, o en ocasiones los modos en que convivimos con ellos es tal, que es posible hacer algunas bromas que para muchos pueden parecer demasiado pesadas o pasadas de tono.

Tal como hizo una joven en TikTok, identificada como Jacqueline Zanetti, quien compartió un video en la red social china el momento en que decidió hacer una broma haciendo pasar un susto muy grande a su papá.

Para ello se preparó con un maquillaje que, aunque muy sencillo, fue suficiente para hacer pasar un momento al señor que probablemente nunca olvidará. Tomó pintura negra y se cubrió con ella todo el rostro, después apagó las luces y aprovechando la oscuridad y que el papá estaba distraído con su teléfono, emergió de las sombras con sus grandes ojos y dientes blancos para aterrorizar al hombre.

Tras darse cuenta del "espectro" que lo estaba observando, el señor tiró el teléfono y dio un gran grito, lo que para muchos fue algo divertido, pero para otros incluso peligroso.

"El grito más desgarrador que he escuchado", "me hacen eso y les dejo de hablar", "yo no necesito pintura negra, solo sonreír", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la red.