Invierte 200 mil para ofrecer gorras en concierto y no vende ni una

A un par de amigos se les ocurrió una "buena" idea para su negocio de gorras luego de un concierto de Natanael Cano en la ciudad de Hermosillo, Sonora. A los dos les pareció un buen negocio ofrecer sus productos en el evento, para lo cual invirtieron 200 mil pesos, sin embargo, se dieron cuenta que después de todo no era tan buen negocio cuando al terminar el evento no lograron vender nada.

El video del fracaso fue compartido en TikTok, donde pronto se hizo viral el fallido negocio de los dos emprendedores.

Para apoyar a los dos hombres, algunos internautas preguntaron por la posibilidad de adquirir alguna de sus gorras, pero la gran sorpresa llegó cuando dieron el precio, en mil 249 pesos cada una, por lo que de inmediato recibieron decenas de críticas y que esa fue la verdadera razón por la cual no lograron vender su producto.

"No te mams, quieres vender gorras piratas en 1,300 cada una? Jajajaja", "en el cocierto del nata del tumbado tour a 750 jc originales", "no manches mis playeras clon están en 200 y 250 y me cuesta venderlas", "Pinches gorras de china que si compras 500 te las dan a 3$ nms y las venden carísimas", fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios.