Emprenden negocio de burritos y solo venden 3; 'mi mamá trabajó desde temprano'

Ciudad Juárez.– Emprender un pequeño negocio, aunque sea en plena calle, es una manera en que muchas familias mexicanas consiguen ganarse algo extra de dinero para poder cumplir con sus metas. En Ciudad Juárez una de las actividades más populares es la venta de uno de los platillos más conocidos a nivel mundial, el burrito.

Y es que para muchas personas la venta del burrito es uno de los negocios más sencillos para poderse ganar un dinerito adicional al trabajo normal, pues se necesita de muy poco para lograrlo, tener un vehículo, una hielera y por supuesto el sazón casero en los guisados y las tortillas que tanto nos gusta a los juarenses.

Aunque queda claro que en ocasiones las cosas pueden no salir como se esperan, pues un joven juarense compartió a través de TikTok su mala experiencia en su primer día de venta.

Fue la cuenta @saulinas_vamoooo, quien publicó un clip donde compartió que con todas las esperanzas esperaba comenzar su primer día de negocios de venta de burritos con el pie derecho.

Incluso contó que su madre trabajó un día anterior toda la tarde, se levantó temprano para tener todo listo para la venta, pero cuando llegó el momento de la verdad, hasta casi mediodía solo habían logrado vender tres piezas, algo que compartió con tristeza.

Tras la viralización de la historia, usuarios se solidarizaron y le dieron algunos consejos ante las posibles fallas que pudo cometer para que su venta no fuera buena: "según entiendo es la primera vez que vende, y la gente no está acostumbrada a ver a alguien vendiendo ahí, y a veces uno pasa sin fijarse, me ha pasado, me gusta mucho la nieve de garrafa y de pronto", "Enfrente de Pemex donde está la entrada de camino real ya casi no se ponen a vender. Ponte ai hay somos muchos traileros q pasamos por ai diario te irá muy bien ai, "Yo estuve en ese negocio, te recomiendo iniciar primero con 30 y acercarte a una obra en proceso de construcción, habla con el encargado y creeme los lunes y martes vas a vender un buen".