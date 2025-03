Tras clausura, juarenses revenden en Facebook combos del Jack in the Box

Ciudad Juárez.- A través de Facebook, se están revendiendo combos de hamburguesas de la nuevo Jack in the Box en Ciudad Juárez, luego de que personal del Municipio clausuró la sucursal.

El combo de hamburguesa, soda y papas se está ofertando en redes sociales a 400 pesos.

"Buenas tardes, todavía me quedan 10 combos de Jack in the Box. Entrego por toda la San Antonio y alrededores", se lee en una publicación en el grupo "Juárez Alerta".

La mujer informó que los combos aún estaban calientes debido a que las compró hace una hora.

Clausuran nuevo Jack In The Box en Juárez

Supervisores de la dirección general de Desarrollo Urbano inspeccionaron el establecimiento, y se percataron de que no contaba con los permisos correspondientes.

De acuerdo con Carlos Nájera, coordinador general de Comunicación Social del Municipio, informó que Jack in the Box no tiene licencia de funcionamiento, la cual que se tramita ante Desarrollo Urbano presentando permisos de la dirección general de Protección Civil Municipal, mismos que tampoco fueron solicitados ante la autoridad.