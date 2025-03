'Bájese del carro'; conductor de plataforma echa a pasajera por 'grosera'

Ciudad Juárez.– Una nueva historia de las que viven a diario los conductores de plataforma se volvió viral en los últimos días, y es que el chofer compartió a través de TikTok la manera en que tuvo que echar a una mujer de su auto después de que esta comenzó a portarse "grosera", todo porque iba tarde a su trabajo y ya iban tres conductores que le cancelaban el viaje.

En el video que ya supera el millón de reproducciones se puede observar el momento en que la mujer aborda el auto y comienza a reclamarle al joven que llegaría tarde porque tres compañeros suyos le habían cancelado el viaje en la plataforma.

La pasajera de inmediato preguntó cómo podía poner una queja, pero eso no quedó ahí, ya que la joven continuó reclamando a su chofer como una manera efectiva para descargar su frustración, situación que desató la molestia del conductor, quien terminó cancelando el viaje y pidiendo a la pasajera que bajara de su auto.

"Yo no tengo la culpa de tus problemas", exclamó el chofer a la mujer, quien le aseguró que no podía hacerlo, ya que era de noche y en la calle no había mucha luz y le podía pasar algo. La situación pronto generó debate en redes, pues para algunas personas la acción del joven conductor fue exagerada y puso en peligro la seguridad de la mujer.