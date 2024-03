Buscan prohibir la música de banda en Mazatlán; locales enfurecen

Visitar cualquier destino turístico en México y el mundo es indudablemente tener que adaptarse a la cultura local, aprender de sus costumbres y apreciar con respeto lo que es diferente a nosotros.

Por ello, la idea que surgió en algunos empresarios hoteleros en Mazatlán, Sinaloa, un popular destino de playa, causó la furia de miles de residentes de la ciudad costera. Y es que estas personas buscan impulsar que se prohíba la música de banda en las playas, pues argumentan que causan demasiado ruido y eso a los turistas estadunidenses no les agrada, lo que termina por espantar a estos visitantes.

Fue a través de TikTok donde se compartieron algunos videos de las posturas de los empresarios: "Ni un momento más de este escándalo de ruido cacofónico que se generan en los vehículos de transporte público como pulmonías (...) Están causando un daño tremendo a la ciudad (...) Son un escándalo, son un desastre en las playas. Yo tengo quejas de turistas americanos que dicen 'no vuelvo a Mazatlán por el escándalo'", señaló Ernesto Coppel Kelly, propietario de la cadena de hoteles Pueblo Bonito.

La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán ha respaldado el movimiento impulsado por la concesionaria "Camino al Mar", el cual inició con un anuncio que colocó en sus instalaciones en donde se recordaba a los turistas locales y sus habitantes que “está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa, frente al condominio 'Camino al Mar'”.

Tras hacerse viral la noticia, miles de internautas han respaldado a los músicos de la playa sinaloense, e incluso piden que haya respeto para las costumbres locales.

"Si no me gusta la banda para que voy a Mazatlán", "si no quieren ruido hay otros destinos", "Cuando visitas un país tan multicultural como México, lo haces para conocer y disfrutar de todo lo que te ofrecen su gente y sus costumbres. Obvio no todo te va a gustar, pero no es motivo para buscar silenciar sus costumbres y cultura! ", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas.