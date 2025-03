'Tengo más h

Ciudad de México.– Una mujer se ha hecho viral y despertado indignación en las redes sociales después de que insultó a policías en la Ciudad de México, cuando fue abordada por conducir en estado de ebriedad y en sentido contrario en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La mujer causó una ola de críticas por la manera de dirigirse a la autoridad, además de victimizarse y usar amenazas en contra de los agentes d seguridad.

En uno de los videos compartidos por Carlos Jiménez, se puede ver la perspectiva de los policías, quienes le menciona que está en sentido contrario, por lo que le pidieron que moviera su auto, pues, además, estaba en medio de una calle de la CDMX.

Aunque no utilizaron un tono agresivo, la mujer, en estado inconveniente, respondió:

"No me estés tocando p*ndejo, ¿tú quién eres p*ndejo? Te voy a grabar, lo hice a propósito, no voy a lastimar a nadie, no, no, no, a mí no me vas a ayudar". Posteriormente, apagó su auto y tocó el claxon por varios segundos para "demostrar" que no iba a obedecer, lo cual estaba desesperando a los policías en el hecho ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La mujer ebria fue identificada como Claudia Bobadilla y a través de su cuenta de TikTok mostró su versión de los hechos, tergiversando lo ocurrido, pues añadió fotos y videos de los policías con la canción "Sin Miedo" de Vivir Quintana, que suele ser usada como himno feminista.