Ciudad Juárez.– En los diferentes cruces de la ciudad desde hace unos días Daniel decidió salir y ofrecer sus servicios como limpiavidrios, todo con el objetivo de obtener recursos, ahorrarlos y después invertir en su propio negocio.

Net Noticias platicó con el joven, quien destacó su interés por montar un establecimiento que le permita sustentar sus gastos, mejorar sus condiciones de vida y ofrecer un mejor futuro.

“Mis papás me han apoyado y ofrecido mucho, se los agradezco de verdad, pero es momento de comenzar con un plan que permita llegar lejos”, explicó.

Con una buena apariencia, los automovilistas lo han llamado "Woody, el limpiavidrios", pues con botas, gorra y estilo vaquero, sonriente y saludando a los que esperan la luz verde, Daniel camina entre los vehículos.

"Decidí limpiar vidrios porque fue lo que tenía a la mano en mi casa, no soy muy bueno para revender dulces, no se me da eso de comprarlos y darlos más caros, entonces agarré mis trapos, el líquido para limpiar los vidrios y me salí a los cruceros. No me da vergüenza, al contrario, estoy luchando por mis sueños".