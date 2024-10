Videos: Intensas lluvias inundan calles de Monterrey

Ayer por la tarde se reportaron severas lluvias en toda el Área Metropolitana de Monterrey, dejando a su paso autos varados, personas atrapadas, e incluso personas fallecidas. De acuerdo con información de Protección Civil, se implementaron diversos cierres viales, en distintos puntos de riesgo de la ciudad, esto con la intención de evitar que la población se pusiera en peligro. Sin embargo, pese a los cierres de las autoridades, diversos automovilistas quedaron atrapados bajo el agua.

Tras las intensas lluvias, decenas de internautas compartieron videos e imágenes de las afectaciones viales que se vivieron en Monterrey. De forma preliminar trascendió que las dos personas fallecidas perdieron la vida luego de ser arrastradas por la corriente de agua; una de las víctimas se reportó a la altura de la avenida Lincoln y la Calle Jaumave; mientras que otro de los hombres fallecidos fue encontrado en calles de la colonia Valle de Infonavit.

Usuarios comparten videos e imágenes de las inundaciones

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes y videos de las intensas tormentas que se reportaron en la ciudad de Monterrey. En las grabaciones, compartidas en redes sociales - como X, antes Twitter -, se puede ver a varios vehículos varados entre las calles, esto luego de que quedaron atrapados bajo el agua. En otro de los clips, también se puede ver el rescate de las personas que estaban atrapadas dentro de sus automóviles; en algunas zonas el agua llegó a tapar por completo las unidades, dejando a los carros cubiertos por completo.

En otra de las grabaciones se alcanza a ver a las personas tratando de pedir auxilio desde el interior de un autobús. Según los reportes, las inundaciones se registraron - principalmente- en los límites de Monterrey y San Nicolás; también se inundó la Avenida Nogalar y Fidel Velázquez; y las calles Lincon X con Fidel Velázquez. Afortunadamente, las autoridades locales no han reportado víctimas mortales por estas severas lluvias; no obstante, en redes sociales, usuarios de internet asegura que al menos dos personas fueron arrastradas por la corriente de agua, pero está información no se ha confirmado.