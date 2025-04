Proponen turnos de 7 horas para destrabar reforma de jornada laboral

Ciudad de México.- José Alberto Benavides Castañeda, diputado del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados con la que pretende se destrabe la reducción de la jornada laboral en México y uno de los planteamientos más destacados de dicho documento es que se proponen turnos de 7 horas, por lo que la semana laboral pasaría de 48 a 42 horas.

La iniciativa presentada por el diputado José Alberto Benavides Castañeda pretende que la reducción de la jornada laboral se realice a través de la Ley Secundaria, lo cual, permitiría continuar con el proceso legislativo lo más pronto posible.

“La reducción de la jornada, no es un tema fácil porque dependiendo del rol del trabajador dentro de la empresa, puede conllevar costos para las empresas por la reducción de horas sin pérdida salarial, podría generar variaciones en costos operativos. En ese sentido, es prudente realizar la reforma por medio de la Ley secundaria para continuar el proceso legislativo lo más pronto posible”, señala el diputado del PT en su iniciativa.

En la referida iniciativa, se plantea establecer la jornada diurna en un horario de 7:00 a 20:00 horas, la jornada nocturna de 20:00 a 7:00 horas y la jornada mixta señala que no se deberían exceder las tres horas y media del turno nocturno complementado con el diurno, no obstante, en ninguno de los tres casos se deberán exceder los turnos de siete horas, lo cual, significaría que el tiempo semanal laborado máximo sería de 42 horas y no de 40 como se plantea en las iniciativas previamente presentadas en la Cámara de Diputados.

El proyecto presentado por el diputado José Alberto Benavides Castañeda es la primera que sugiere realizar la reducción de la jornada laboral a través de la modificación de la Ley Federal del Trabajo y no a través de la Constitución, no obstante, al igual que sus antecesoras, plantea realizar una transición de manera gradual, sugiere un plazo de 360 días para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aplique el decreto y se puedan coordinar los trabajos con el sector empresarial.

Es importante señalar que, la iniciativa del diputado petista, José Alberto Benavides Castañeda, ha generado un intenso debate entre todos los sectores involucrados, no obstante, se espera sea discutida formalmente en el parlamento durante las siguientes semanas, para precisamente logar un avance en el tema de la reducción de la jornada laboral.

Para finalizar, hay que recordar que la reducción de la jornada laboral es uno de los compromisos que hizo la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, al inicio de su administración, no obstante, debido a todas las implicaciones que tiene esta medida, se han realizado distintas mesas de trabajo con los sectores implicados para que todos sean beneficiados sin tener impactos negativos.