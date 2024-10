Si le va bien a ella, le irá mal a México: Lilly Téllez sobre Sheinbaum

Ciudad de México.- La senadora Lilly Téllez aseguró que si a Claudia Sheinbaum le va bien como presidenta, a México le irá mal.

La declaración de la política miembro del Partido Acción Nacional (PAN) se dio luego de que la excandidata Xóchitl Gálvez envió una carta a la presidenta de México.

"No Xóchitl Gálvez, no es correcto desearle éxito a Sheinbaum, porque si le va bien a ella, le irá mal a México. Es irrelevante que sea mujer, lo importante es que no respeta la democracia ni la libertad. Hay que oponernos con decisión y dignidad al continuismo que destruye", escribió Téllez en redes sociales.