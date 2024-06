No le echamos a la UIF: AMLO a Loret; ‘me preparo para lo peor’, dice él

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a negar que se haya ordenado una investigación contra el periodista Carlos Loret de Mola y su compañero en Latinus, Víctor Trujillo.

“No los están investigando, según yo, a nadie…”, respondió López Obrador a las versiones que apuntan a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revise las cuentas de los presentadores de Latinus.

Sin embargo, el periodista Loret de Mola sostiene que sí hay una investigación en su contra como represalia por haber publicado reportajes sobre el involucramiento de los hijos del presidente en una red de corrupción.

“Yo me estoy preparando para lo peor, no sé hasta dónde es capaz de llegar este Presidente. No tengo la menor duda que tiene un odio muy particular hacia mi persona”, dijo el periodista a El Universal.

La investigación de la UIF de la Secretaría de Hacienda se centró también en dos empresas de Latinus: Media Radio y Latinus Media MX Hub, que de acuerdo con el periodista, ya habían sido inspeccionadas.